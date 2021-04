Pierwszy lot Ingenuity na Marsie. Udało się, dziś miało miejsce historyczne wydarzenie

Pierwszy w historii lot kontrolowany na innej planecie zakończył się sukcesem. Zobacz nagranie z tego wielkiego momentu.

Spis treści

Helikopter Ingenuity dotarł na czerwoną planetę we wnętrzu łazika marsjańskiego Perseverance i choć misje obydwu urządzeń są ze sobą ściśle powiązane, to każde z nich ma własne zadania do wykonania. Pod tym też względem marsjański helikopter znacząco się wyróżnia, ponieważ jest on pionierem w swojej dziedzinie.

Nigdy dotąd, w całej historii pozaziemskich ekspedycji, stworzona przez ludzi maszyna nie wykonała lotu kontrolowanego na planecie innej niż ziemia. Nie chodzi bowiem o start, lądowanie czy szybowanie, ale o prawdziwy lot sterowany. Teraz to się jednak zmieniło, dzięki niewielkiemu dronowi, który dokonał właśnie wielkie rzeczy.

Problemy, usterki i oprogramowanie – ciężki żywot drona

Pierwsza próba startu na Marsie miała się pierwotnie odbyć 8 kwietnia, a następnie została przeniesiona na 11 kwietnia. Niestety, podczas testu silników doszło do wykrycia błędu w oprogramowaniu helikoptera i start został przełożony na bliżej nieokreślona datę. Na szczęście, pomimo wcześniejszych problemów i zaniepokojenia o czas potrzebny do ich naprawy, naukowcom z NASA udało się w dość krótkim czasie poprawić oprogramowanie Ingenuity oraz wgrać je do drona.

Ponowna próba wirników nie wykazała żadnych przeciwwskazań do podjęcia lotu, co nastąpiło dzisiaj.

To ważna data w historii misji kosmicznych

Wiekopomna chwila

Choć pierwszy lot kontrolowany na Marsie może nie robić wrażenia osiągami, ponieważ Ingenuity wzbił się na wysokość 3 metrów i pozostał w powietrzu 40 sekund, to i tak jest pionierem i jako taki zapisał się w historii misji kosmicznych. Materiał filmowy z tego wydarzenia, nagrany przez Perseverance, możecie zobaczyć poniżej.

Oczywiście to nie jedyny lot przewidziany w ramach misji Ingenuity i przewidziane są jeszcze cztery kolejne, w zależności od sytuacji (np. wydajności baterii drona). Te już z pewnością będą dłuższe i pozwolą osiągnąć mu wyższy pułap.