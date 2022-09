Pierwszy na świecie inteligentny projektor z Windows 11 - oto BenQ EH620

System Windows 11 to nie tylko desktopy i laptopy. Od teraz pracuje również na projektorach, a BenQ staje się pierwszym producentem z tym rozwiązaniem.

BenQ EH620 to pierwszy na świecie inteligentny projektor dla biznesu, który działa pod kontrolą zmodyfikowanego systemu Windows 11. Nazywa się on Windows 11 IoT Enterprise i jak czytamy w informacjach prasowych, "powstał w celu usprawnienia organizacji tradycyjnych, hybrydowych i chmurowych spotkań korporacyjnych". Łatwo połączyć go z innymi urządzeniami pracującymi w środowisku Windows, a sam w sobie ma zaimplementowany zestaw oprogramowania biznesowego Windows. Obejmuje to szereg aplikacji - od Office 365 po Adobe DocumentCloud i Zoom.

Jako że to model dla biznesu, zadbano o bezpieczeństwo. BenQ EH620 jest przystosowany do obsługi tożsamości korporacyjnej i protokołów logowania, ma wbudowane 128-bitowe szyfrowanie AES i bezprzewodową ochronę WPA2, a także oprogramowanie Intel SecureBoot, dające ochronę przed złośliwym oprogramowaniem. A jak prezentuje się jego specyfikacja? Jednostką centralną procesora jest Intel Celeron z serii 4000. Obraz ma rozdzielczość FHD 1080p (na ekranie o przekątnej 150 cali) i jasność 3400 ANSI lumenów.

Fot. BenQ

Conway Lee, prezes BenQ Corporation, mówi o BenQ EH620:

Opracowaliśmy EH620, pierwszy na świecie inteligentny projektor oparty na systemie Windows, aby zaspokoić dzisiejsze potrzeby konferencji w chmurze. Profesjonaliści i zespoły potrzebują zintegrowanych możliwości działania, dostępu do oprogramowania i urządzeń do przechowywania danych, a jednocześnie zwiększenia wydajności spotkań i pracy grupowej, bezpieczeństwa bezprzewodowego i kompatybilności z istniejącym sprzętem. Ponieważ firmy wracają do osobistych spotkań nie rezygnując z hybrydowych, to architektura systemu EH620 zapewnia skuteczną ochronę przed naruszeniami danych wynikającymi z cyberataków na niezabezpieczone urządzenia

BenQ EH620 będzie dostępny w październiku br. w sugerowanej cenie detalicznej 7499 zł. Dystrybutorami projektorów są AB S.A., Action S.A., ALSO Polska, ED System Polska Sp. z o.o.

Źródło: inf. prasowa