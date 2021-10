Pierwszy na świecie organ świni przeszczepiony ludzkiemu pacjentowi

Ludzki organizm nie odrzucił pierwszego w historii przeszczepu nerki z genetycznie modyfikowanej świni. To sukces naukowców i lekarzy.

Chirurdzy w trakcie mocowania nerki. fot.: Joe Carrotta/NYU Langone Health

Na przeszczep narządu czekają setki tysięcy osób, a naukowcy wciąż ścigają się w wynalezieniu innego rozwiązania niż dawca ludzki. Tragiczny niedobór narządów jest ogromnym problemem, ale przeszczep, który odbył się w NYU Langone Health w Nowym Jorku daje nową nadzieję.

Narządy świń od dawna uważano za potencjalnie odpowiednie dla ludzi, niestety ich komórki zawierają cukier zwany alfa-gal, powodujący natychmiastowe odrzucenie przez ludzki organizm. W najnowszym przypadku, w którym nerka zwierzęcia została pomyślnie umieszczona w człowieku, świnia została genetycznie zmodyfikowana, aby nie produkować alfa-galu. Podczas operacji prawidłowo odfiltrowywała produkty przemiany materii z krwi i wytwarzała mocz. Nerka testowana była na pacjencie z martwym mózgiem, sztucznie utrzymywanym przy życiu.

Martine Rothblatt, dyrektor generalna United Therapeutics skomentowała to wydarzenie słowami:

To ważny krok naprzód w realizacji obietnicy ksenotransplantacji, która w niezbyt odległej przyszłości uratuje tysiące istnień każdego roku.

Gdyby udało się rozwinąć pionierskie badania, świnie mogłyby zapewnić obfitość narządów nadających się do użytku potrzebującym ludziom. Jednak nadal istnieje wiele przeszkód do pokonania, w tym zatwierdzenie przez organy regulacyjne oraz kwestie etyczne. Mimo to, eksperci twierdzą, że próby z nerkami świń na pacjentach, którzy nie mają innych możliwości, mogą odbyć się już w ciągu dwóch lat.

