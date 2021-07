Pierwszy na świecie pociąg wodorowy - Polska wśród liderów wprowadzania nowej technologii [Aktualizacja 21.07.2021r]

Firma Alstom wyprodukowała bezemisyjny pociąg o napędzie wodorowym, który odbył właśnie swoją pierwszą próbę na torze w Polsce.

Spis treści

Grupa Alstom od 20 lat działa w Polsce (choć nie tylko) i wspiera rozwój transportu kolejowego, produkując nowoczesna oraz powszechnie stosowane w naszym kraju pojazdy. Jej najnowszym osiągnięciem jest pierwszy na świecie, całkowicie bezemisyjny pociąg pasażerski o napędzie wodorowym. Oznacza to, że pojazd, który został nazwany Coradia iLint, jest zasilany przez ogniwa paliwowe, przetwarzające wodór w energię elektryczną. Na czym jednak polega fenomen tego rozwiązania?

Pociąg o napędzie wodorowym

Wykorzystanie wodoru w celu zasilenia pociągu pasażerskiego może zrewolucjonizować transport kolejowy na całym świecie. Rozwiązanie to jest bowiem ekologiczne, a sam pojazd jest całkowicie bezemisyjny, czyli nie wydziela szkodliwego dwutlenku węgla do atmosfery. Ilości te podczas użytkowania są tak znaczne, że jak możemy przeczytać na stronie producenta, zastąpienie jednego spalinowego pociągu pojazdem wodorowym będzie odpowiednikiem wycofania z ruchu aż 400 samochodów osobowych, emitujących CO2. Co więcej, jazda takim pociągiem to znacznie większy komfort w stosunku do klasycznych pociągów pasażerskich, bowiem jest on także znacznie cichszy podczas eksploatacji.

Źródło: Astom

Coradia iLint - co, gdzie i kiedy

Nowoczesny pociąg pasażerski Coradia iLint wyjechał już po raz pierwszy na polski tor testowy, znajdujący się w okolicach Wrocławia. Według zapowiedzi, maszyna będzie osiągać do 140 km/h i będzie w stanie przejechać do 1000 km na jednym ładowaniu. Pociągi tego typu poruszać się będą po niezelektryfikowanych trasach, które stanowią w Polsce prawie połowę wszystkich linii i będą zabierać około 300 pasażerów.

Pierwsze na świecie dwa pociągi wodorowe przez półtora roku, w latach 2018-2020, z powodzeniem kursowały w regularnej komunikacji pasażerskiej w Niemczech i przejechały ponad 180 000 kilometrów.

Podobne pociągi wodorowe zostały przetestowane także w Holandii oraz Austrii i mają zostać wprowadzone również m.in. we Włoszech. Oznacza to, że Polska jest jednym z zaledwie pięciu państw, w których zadebiutował pierwszy na świecie pociąg napędzany wodorem i pod tym względem należymy do światowej czołówki.

Nowa technologia w Polsce

Pociągi Coradia iLint są szansą dla Polski na znaczne ograniczenie transmisji CO2, co jak wiemy stanowi poważny problem w naszym kraju. Tym bardziej, że niemal połowa tras kolejowych w naszym kraju nie jest jeszcze zelektryzowana i to właśnie na nich nowoczesne pociągi mogłyby zastąpić pojazdy z napędem spalinowym.

Źródło: Alstom

Co więcej, ich implementacja nie powinna pod pewnymi względami być trudna, ponieważ Polska jest obecnie piątym co do wielkości producentem wodoru na świecie. Czy jednak jesteśmy otwarci na implementację nowoczesnego, wodorowego pojazdu na naszych torach?

Okazuje się, że tak. Jak poinformował Sławomir Nalewajka, dyrektor zarządzający firmy Alstom w Polsce, kilka polskich województw już zadeklarowało zainteresowanie korzystaniem z pociągów Coradia iLint. Natomiast w Krajowym Planie Odbudowy uwzględniono możliwość uzyskania dodatkowego dofinansowania na zakup pojazdów tego typu.

Korzyści dla regionalnych właścicieli linii kolejowych

Jak widać, pociągi wodorowe będą stopniowo wkraczać na rynek i coraz częściej pojawiać się na naszych torach, czy jednak zakup takiej jednostki opłaca się zarządcom regionalnym? Cóż, wobec obecnych cen, związanych z eksploatacją – to zależy. Chodzi bowiem głównie nie o cenę samej jednostki, a raczej koszta utrzymania i zasilania w perspektywie czasu.

Źródło: Alstom

BloombergNEF porównał koszty eksploatacji poszczególnych rodzajów napędu pociągów pasażerskich, które ponoszą właściciele regionalni. Okazało się, że pod względem kosztów najbardziej opłacają się napędy w kolejności:

Zasilanie bateriami elektrycznymi

Zasilanie olejem napędowym

Zasilanie ogniwami wodorowymi

Zasilanie za pomocą trakcji elektrycznej

Choć kolejność ta pozornie nie pochlebia wodorowi, to wszystko zależy przede wszystkim od trasy, na której jednostka będzie wykorzystywana. Okazuje się bowiem, że na krótkich trasach pociągi akumulatorowe są korzystniejsze w eksploatacji, jednakże w przypadku długich dystansów oraz dużych obszarów, na których jest największe zapotrzebowanie energetyczne – napęd wodorowy ma przewagę nad pozostałymi metodami.

Źródło: Alstom

Przyszłość transportu

Jak już wspomniano, pasażerskie pociągi o napędzie wodorowym z racji zastosowanej technologii będą korzystne dla środowiska. Aspekt ten wpłynie jednak również na wartość rynku tego typu pojazdów, ponieważ coraz więcej państw, a także sama UE stopniowo zaostrza przepisy dotyczące ekologii. Tym samym, „zdrowsze” dla środowiska zamienniki dotychczasowych środków komunikacji nie tylko zyskają na popularności, ale też staną się więcej warte, jako samo rozwiązanie. Co więcej, według analityków do 2030 roku więcej niż co dziesiąty pociąg w Europie napędzany będzie ogniwami wodorowymi, a do 2050 roku sektor ten będzie wart od 24, do nawet 48 miliardów dolarów.

