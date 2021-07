Pierwszy na świecie wydrukowany w 3D most otworzyła... królowa Niderlandów!

Pierwszy na świecie wydrukowany w 3D most pojawił się w Niderlandach. Znamy szczegóły!

Królowa Niderlandów Maksyma uroczyście otworzyła 12-metrowy stalowy most wydrukowany na drukarce 3D. Most znajduje się w dzielnicy czerwonych latarni w Amsterdamie, na jego otwarciu był też robot!

Technicznie rzecz biorąc, królowa tylko nacisnęła zielony przycisk, który odpowiadał za to, żeby ramię robota przecięło wstążkę na otwarciu mostu. Unikalny projekt mostu wygląda bardziej jako rzeźba niż dzieło inżynieryjnie. Tim Geurtjens z firmy MX3D, zajmującej się produkcją, powiedział, że jest to główna zaleta wykorzystanej technologii - ułatwia ona budowanie nietypowych objektów. "Jeśli chcesz zbudować naprawdę estetyczny albo niezwykły most, opcja jego wydrukowania staje się bardzo ciekawa. Ponieważ nie chodzi tylko o to, aby rzeczy były tanie i praktyczne, chodzi o to, żeby dać architektom i projektantom nowe narzędzie, dzięki któremu będą mogli przemyśleć swoje projekty".

Most został również wyposażony w czujniki, dzięki czemu naukowcy z Imperial College London mogą monitorować konstrukcję w użyciu. Jednak radny z Amsterdamu Micha Mos ma inny plan odnośnie projektu - ma nadzieję, że 6-tonowa konstrukcja pomoże przyciągnąć nowych odwiedzających, którzy będą bardziej zainteresowani architekturą w dzielnicy. Jeśli tak ma być, to lepiej, żeby szybko rozpoczęli promocję konstrukcji - most ma być na miejscu tylko przez dwa lata.

Źródło: techspot.com