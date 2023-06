Pierwszy przeciek oficjalnego wyglądu nowego Galaxy Flipa 5! Czy duży ekran wystarczy?

W internecie pojawiły się pierwsze rendery nadchodzącej piątej generacji Galaxy Z Flip. Zwraca uwagę duży ekran zewnętrzny, ale poza tym nie wiemy wiele więcej.

Przecieki dotyczące Galaxy Flipa 5 pokazywały już rendery w programie CAD, które były wyobrażeniami nadchodzącego telefonu. Jednak tym razem dzięki publikacji MySmartPrice udało się zdobyć coś lepszego - oficjalne fotografie, których Samsung będzie używał w celach promocyjnych. Co prawda na tę chwilę jest to tylko jeden obrazek, ale pokazuje on najbardziej zauważalną zmianę w nadchodzącej piątej już generacji Flipa.

Na obrazku, który przedstawia częściowo złożony telefon w dwóch pozycjach, wyraźnie widać duży zewnętrzny ekran telefonu, który kształtem przypomina foldery na dokumenty, Co więcej, na ekranie możemy zobaczyć widget muzyki oraz fotografię, co również wskazuje na kierunek, w którym Samsung chce zabrać funkcjonalność tego ekranu. Według wcześniejszych informacji, firma rozpoczęła aktywną współpracę z Google w celu zoptymalizowania wielu widgetów dla tego ekranu, dzięki czemu dużo szybki akcji - dodawanie notatek, panowanie nad muzyką, odczytywanie maili - będzie można łatwo wykonywać bez rozkładania telefonu.

Zobacz również:

Niestety z przedstawionego zdjęcia nie możemy dowiedzieć się, czy nowy telefon będzie cieńszy i bardziej płaski od poprzedniego Flipa 4. Fold 5, o którym pisaliśmy tutaj, dostał zupełnie nowa konstrukcję zawiasu, dzięki któremu jest w stanie składać się na płasko i mieć zdecydowanie mniejsze ślady na ekranie w miejscu złożenia, a do tego otrzymać lepszą certyfikację pyłoszczelności IP58. Nie wiemy jeszcze, czy te same zmiany dosięgną Flipa 5, jednak spodziewamy się, że jest to bardzo możliwe.