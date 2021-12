Pierwszy raz w historii statek kosmiczny dotknął Słońca!

Sonda Parker Solar Probe po raz pierwszy przeleciała przez zewnętrzną warstwę Słońca. To ważny krok dla nauki.

źródło: NASA

Physical Review Letters opublikowała wczoraj informacje na temat sondy Parker Solar Probe, która po raz pierwszy przeleciała przez zewnętrzną warstwę Słońca, znaną jako korona, 28 kwietnia 2021 roku, zbierając próbki i mierząc pole magnetyczne naszej gwiazdy. NASA opisała to wydarzenie jako jeden ważny krok dla sondy i jeden wielki skok dla nauki o słońcu.

Wbrew temu, co może się wydawać, Słońce nie jest stałą, kosmiczną kulą w kosmosie, ale raczej gęsto zebraną zupą plazmy z cienką warstwą zewnętrzną zwaną koroną, która jest podobna do atmosfery. Rzeczywista granica zewnętrznej warstwy Słońca znana jest jako powierzchnia krytyczna Alfvéna (ACS) i do tej pory nie było jasne, gdzie właściwie leży.

Sonda Parker Solar Probe porusza się po zacieśniającej się spiralnej trajektorii wokół Słońca już od 2018 roku, a przy ósmym okrążeniu przy około 18,8 promienia słonecznego napotkała kluczowe warunki magnetyczne i cząsteczkowe, które zasygnalizowały, że przekroczyła ACS i weszła do środka. Nour Raouafi, naukowiec projektu w Johns Hopkins Applied Physics Laboratory tłumaczy:

Latając tak blisko Słońca, Parker Solar Probe wyczuwa teraz warunki w zdominowanej magnetycznie warstwie atmosfery słonecznej – koronie – których nigdy wcześniej nie byliśmy w stanie zobaczyć. (...) Dowody przebywania w koronie widzimy w danych pola magnetycznego, danych wiatru słonecznego i wizualnie na obrazach. Możemy rzeczywiście zobaczyć statek kosmiczny przelatujący przez struktury koronalne, które można zaobserwować podczas całkowitego zaćmienia Słońca.

Sonda jest w stanie przetrwać w tych niezwykłych warunkach dzięki osłonie termicznej wykonanej z zaawansowanego materiału kompozytowego węgla, który wytrzymuje temperatury do 1377 stopni Celsjusza. Zebrane przez nią informacje powinny pomóc naukowcom w poszerzeniu wiedzy dotyczącej naszej najbliższej gwiazdy i jej wpływie na Układ Słoneczny.

Źródło: techradar.com, digitaltrends.com