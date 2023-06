Pierwszy robot sprzątający z inteligentnym ekranem. Aplikacja w telefonie nie będzie już potrzebna

Redkey R20 to pierwszy robot sprzątający ze stacją bazową wyposażoną w inteligentny ekran. Oznacza to, że teraz wszystkie funkcje będą dostępne bez aplikacji.

Wszyscy raczej się zgodzą, że rozwój technologii ułatwia życie. Weźmy na przykład roboty sprzątające, które wyręczają nas w codziennych obowiązkach. Najnowsze modele nie tylko odpowiadają za automatyczne odkurzanie, ale też czyszczą podłogę na mokro i są w stanie same się oczyścić (za pomocą specjalnej stacji). To naprawdę zaawansowane urządzenie, wyposażone w szereg ciekawych funkcji, które mają usprawniać sprzątanie. Aktualnie, aby w pełni wykorzystywać potencjał robotów sprzątających, konieczne jest użycie dedykowanej aplikacji mobilnej. Marka Redkey odkryła jednak, że wielu użytkowników zgłaszało pewne problemy związane z instalacją aplikacji, długim czasem parowania sprzętu czy częstym rozłączaniem. Zwrócono też uwagę na osoby starsze, które nie używają smartfonów, a przez to nie mogą cieszyć się wszystkimi inteligentnymi rozwiązaniami, które są dostępne tylko z poziomu aplikacji mobilnej. Redkey to innowacyjna marka, która odważyła się dokonać przełomu w tym aspekcie.

Aby pomóc użytkownikom rozwiązać problemy związane z aplikacją mobilną i pozwolić większej liczbie osób cieszyć się z możliwości zakupionego sprzętu, firma przeprowadziła dogłębne badania i postanowiła zaproponować nowe rozwiązanie - inteligentny ekran, dzięki któremu robot sprzątający nie musi być połączony z aplikacją, a wszystkie funkcje dostępne są pod ręką. Po wielu eksperymentach i wielokrotnych badaniach narodził się R20. Pierwszy na świecie robot sprzątający ze stacją bazową wyposażoną w inteligentny ekran dotykowy HD o wysokiej rozdzielczości i zaawansowanych funkcjach.

Inteligentny ekran R20 na nowo definiuje prawdziwą inteligencję i ułatwia obsługę

Inteligentny ekran R20 sprawi, że nie będziemy już musieli instalować aplikacji mobilnej na telefonie, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji i możliwości robota sprzątającego. Wszelkie opcje, jak np. planowanie sprzątania, edycja mapy, ustawianie wirtualnej ściany czy regulacja mocy ssania, będą dostępne teraz z poziomu dotykowego ekranu. Połączenie ekranu z siecią Wi-Fi będzie szybsze i prostsze, co rozwiąże problemy żmudnego procesu instalowania aplikacji i parowania jej z urządzeniem. Mało tego, rozmiar inteligentnego ekranu ma wynosić 10,1 cala, czyli więcej niż ekran telefonu komórkowego, a sterowanie ma być bardziej intuicyjne i wygodne. Osoby starsze, nawet bez smartfona, będą mogły z łatwością obsługiwać robota i cieszyć się inteligentnym sprzątaniem.

Funkcje i możliwości R20

Robot sprzątający został wyposażony w system nawigacji LDS 4.0 i ulepszoną funkcję unikania przeszkód czy planowanie czyszczenia. Moc ssąca wynosi w tym przypadku 4000 Pa, a do tego odkurzacz współpracuje z nakładką mopującą (dwie przeciwbieżnie obracające się mopy) i pozwala na jednoczesne zamiatanie i mycie podłogi, dzięki czemu jeszcze skuteczniej możemy pozbyć się wszelkich zanieczyszczeń. Ponadto, R20 posiada zaawansowaną stację dokującą, która umożliwia automatyczne czyszczenie pojemnika na kurz, zbiornika na wodę oraz płukanie i suszenie nakładek mopujących.

Kiedy trafi do sprzedaży?

Robot sprzątający R20 z intelgientnym ekranem zostanie oficjalnie wprowadzony na rynek w lipcu tego roku.

