Pierwszy składany telefon Oppo już za miesiąc?

Od dawna plotkowano, że Oppo pracuje nad swoim pierwszym składanym smartfonem - miał pojawić się w tym roku.

W rzeczywistości, zgodnie z najnowszą plotką z Chin, powinniśmy oczekiwać, że składany smartfon zostanie zaprezentowany w listopadzie.

Będzie on rzekomo posiadał 8-calowy składany wyświetlacz z odświeżaniem 120 Hz i technologią LTPO, co prawdopodobnie oznacza, że zostanie wykonany przez Samsunga. Telefon będzie napędzany przez Qualcomm Snapdragon 888, co jest dziwną decyzją, biorąc pod uwagę to, że jego następca powinien zostać zaprezentowany w grudniu.

Zobacz również:

Tak czy inaczej, źródło przecieku stojące za dzisiejszą plotką sugeruje również, że składany Oppo nie będzie tani, co nie jest zaskakujące. Powinniśmy dodać, że do tej pory nie było wzmianki o tym, czy to urządzenie będzie dostępne globalnie. Można bezpiecznie założyć, że smartfon będzie oferowany na rynku chińskim, ale będziemy musieli poczekać i zobaczyć, czy będzie dostepny szerzej.

Poprzednie plotki mówiły, że składany Oppo bedzie posiadać aparat tylny 50 MP i przedni 32 MP z sensorem Sony IMX766, a także zamontowany z boku czujnik linii papilarnych.

Polecamy: Android 12. Sprawdź, czy Twój smartfon otrzyma aktualizację

Źródło: gsmarena.com