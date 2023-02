Pierwszy smak Androida 14. Sprawdzamy, jak wypróbować nowy system od Google

Pierwsza wersja deweloperska Androida 14 jest już dostępna dla zainteresowanych osób. Sprawdzamy, jakie zmiany można testować na wybranych telefonach.

Android 14 wkracza w końcu w pierwszy etap testów. Dzięki temu zainteresowane osoby ze wspieranymi telefonami mogą już teraz spróbować testowych kompilacji najnowszego systemu od Google, a także zaznajomić się z nowymi funkcjami oraz możliwościami Androida 14.

Na tę chwilę trzeba pamiętać, że nowa wersja systemu jest testową kompilacją, która zawiera dużo błędów i może nie działać tak, jak byśmy się tego spodziewali. Jest ona przeznaczona dla deweloperów aplikacji, którzy dzięki zapoznaniu się z nowym systemem będą mogli zacząć pisać nowe programy oraz aktualizować te istniejące pod kątem nowych możliwości systemowych oferowanych przez Androida 14. Ze względu na to, jeśli nie jesteśmy przygotowani na bardzo ograniczone możliwości i częste błędy systemu, zdecydowanie nie warto jeszcze aktualizować swojego urządzenia do czternastki.

Android 14 dla wszystkich powinien zostać zaprezentowany, tak jak co roku, na konferencji Google I/O 2023, która odbędzie się wiosną - zapewne w maju. Jego stabilne wydanie na pierwsze telefony trafi z kolei jesienią 2023. Tutaj można się zapoznać z pełnym programem wdrażania systemu przez Google. Przed tym z kolei będziemy mieć też dostęp zarówno do kolejnych wersji deweloperskich, ale także (trochę później) do bardziej stabilnych wersji beta, których testowanie będzie otwarte dla jeszcze większej liczby chętnych.

Oczywiscie deweloperzy mają takze dostep do emulatora Android Studio, w którym to mogą uruchomić najnowszy system w maszynie wirtualnej i korzystać z niego w ten sposób, bez potrzeby wykorzystywania fizycznego urządzenia.

Na tę chwilę wersja deweloperska jest możliwa do ściągnięcia dla posiadaczy kompatybilnych urządzeń Google Pixel - Pixela 4a i nowszych. Inne marki będą mogły testować nową wersję Androida dopiero od pierwszych wersji beta - ominą je więc deweloperskie kompilacje systemu.

Android 14 - jakie nowe funkcje?

