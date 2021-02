Pierwszy smart-test na COVID-19 w drodze. Wyniki na smartfonie

Do przeprowadzenia testu wystarczy smartfon i przenośny zestaw z próbką. Jej wizyta w laboratorium jest zbyteczna, a cały test czeka na certyfikat amerykańskiej agencji do spraw zdrowia. Sprawdź, jak działa domowy smart-test na COVID-19.

Dotychczas żadnej z firm farmaceutycznych nie udało się wprowadzić do obiegu testu na koronawirusa, który do badań wykorzystuje sztuczną inteligencję i smartfona. Być może zmieni się to już za kilka dni.

Inteligentny test na COVID-19

Firma Cincinnati The Kroger Co mówi, że stworzyła test nie wymagający wysyłania próbek do laboratorium. Rozwiązanie czeka na zatwierdzenie przez Agencja Żywności i Leków Stanów Zjednoczonych, a całość jest niezwykle ciekawa, ponieważ wynik otrzymamy na smartfona.

W przyszłości smart-test na koronawirusa ma być dostępny w sprzedaży na stronie internetowej Kroger i ponad 2200 aptekach rozsianych po całych Stanach Zjednoczonych. W zestawie znajduje się również kartka, która odsyła nas do poradnikowej instrukcji użycia w formie filmiku.

Całe badanie trwa zaledwie 15 minut i nie wymaga wysyłania próbki do laboratorium. Po jej pobraniu musimy odczekać kwadrans i zeskanować próbkę z wykorzystaniem aplikacji na smartfona. Nasze urządzenie mobilne w połączeniu ze skanem próbki, sztuczną inteligencją oraz wysoką mocą obliczeniową jest w stanie podać wynik w ciągu zaledwie kilku sekund.

Co ważne sam test nie różni się od zwykłych testów antygenowych, które są już dostępne w sklepach. Inteligentny element - aplikacja mobilna na smartfona jest jednak obligatoryjnym elementem całości. Smartfon potrzebny jest, aby poprawnie zweryfikować otrzymany wynik oraz co ważniejsze automatycznie przekazać go do odpowiednich władz, aby odnotować ewentualne potwierdzenie zakażeniem koronawirlsem.

Test opracowany przez firmy Gauss i Cellex wykazuje 93% dokładność w przypadku potwierdzonych przypadków.

Źródło: imore.com