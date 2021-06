Pierwszy tak poważny błąd związany z Windows 11!

Użytkownicy zgłaszają fałszywe powiadomienie, które informuje, że komputer nie może uruchomić Windows 11. Microsoft odpowiada!

Wczoraj firma Microsoft oficjalnie potwierdziła, że Windows 11 nadchodzi wielkimi krokami. Jednak przed szerszym wdrożeniem przedstawiciele postanowili wydać nową aplikację o nazwie PC Health Check, która pomaga sprawdzić, czy nasze urządzenie jest kompatybilne z nowym systemem operacyjnym. Wygląda jednak na to, że źle skonfigurowany program do sprawdzania kondycji jest sednem sporadycznych problemów, które niektórzy napotkali. Okazuje się, że wielu użytkowników zgłosiło problemy podczas uruchamiania testów zgodności. Według raportów pojawia się komunikat o takiej treści:

"Ten komputer nie może uruchomić systemu Windows 11 Chociaż ten komputer nie spełnia wymagań systemowych do uruchamiania systemu Windows 11, będziesz otrzymywać aktualizacje systemu Windows 10"

System Windows 11 ma być przeznaczony do pracy na naprawdę zaawansowanych urządzeniach. Głównie dlatego, że wymagania sprzętowe jakie posiada są spore. Na dzień dzisiejszy poinformowano, że do działania potrzebuje on co najmniej procesora 8 generacji. Więcej o wymaganiach sprzętowych możecie przeczytać tutaj. Oczywiste jest więc, że urządzenia z mniej zaawansowanymi podzespołami nie będą kompatybilne z nowym systemem. Co jednak ciekawsze, nawet na zgodnych urządzeniach pojawia się powiadomienie o braku możliwości uruchomienia Windows 11! Wnioski są w takim razie jedne - test aplikacji PC Health Check nie jest wiarygodny.

Źródło: Windows Latest

Fałszywy komunikat o błędzie jest zgłaszany przez użytkowników na całym świecie. Na szczęście, problem został zauważony przez pracowników firmy Microsoft, którzy potwierdzili, że pracują nad poprawką. Dodali oni także, że aplikacja zostanie zaktualizowana w najbliższych tygodniach o bardziej klarowne wymagania sprzętowe.

