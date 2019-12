Pillars of Eternity 2: Deadfire Ultimate Edition z datą premiery na PlayStation 4 i Xbox One

Po długim oczekiwaniu, gracze konsolowi wreszcie mogą zacierać ręce. Konsolowa wersja znakomitej gry cRPG - Pillars of Eternity 2: Deadfire, otrzymała konkretną datę premiery na PlayStation 4 i Xbox One.

Pillars of Eternity 2: Deadfire zadebiutowało pierwotnie w maju zeszłego roku, wyłącznie na PC. Wówczas ogłoszono, że gra trafi również na konsole obecnej generacji. Niestety prace nad nową wersją gry regularnie się przedłużały. Pojawiły się nawet głosy, że wydawca - Versus Evil, wraz z twórcami - studiem Obsidian Entertainment, zdecydował o skasowaniu projektu. Na szczęście, dziś już możemy być pewni, że były to jedynie plotki.

Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie - Pillars of Eternity 2: Deadfire Ultimate Edition, trafi na konsole PlayStation 4 i Xbox One już 28 stycznia 2020 roku.

Pillars of Eternity 2: Deadfire Ultimate Edition to najbardziej dopracowana i kompletna wersja gry. W jej skład wejdą nie tylko liczne usprawnienia i poprawki (w tym dodatkowy - turowy tryb rozgrywki), ale również trzy duże rozszerzenia - Beast of Winter, Seeker, Slayer, Survivor oraz The Forgotten Sanctum.

Wersja konsolowa otrzyma również dedykowany jej interfejs oraz zmiany w sterowaniu, tak aby granie na padzie nie sprawiało żadnych problemów.

Niestety w dzisiejszym ogłoszeniu brakuje wzmianki o wydaniu na Nintendo Switch, początkowo również konsola japońskiego producenta była wymieniania wśród platform docelowych. Miejmy nadzieję, że oznacza to tylko, iż wersja na Switcha zadebiutuje w późniejszym terminie.