Pillars of Eternity i Tyranny dostępne za darmo w Epic Games Store!

Włodarze Epic Games Store po raz kolejny rozpieszczają graczy i tym razem przygotowali dla nich kompletne wydania znakomitych gier RPG - Pillars of Eternity oraz Tyranny.

Sklep Epic Games Store regularnie dostarcza nam ciekawe darmowe produkcje, jednak dzisiejsza oferta sklepu to prawdziwy majstersztyk. Już teraz możecie dodać do swojej biblioteki dwie znakomite gry RPG od studia Obsidian Entertainemnt - Pillars of Eternity oraz Tyranny, i to w kompletnych wydaniach.

Pillars of Eternity Definitive Edition i Tyranny Gold Edition za darmo w Epic Games Store

W skład Pillars of Eternity Definitive Edition, oprócz podstawowej wersji gry, znajdziemy również obie części rozszerzenia “The White March” oraz oraz całą dodatkową zawartością z Royal Edition. Pakiet ten zapewni wam przednią zabawę na co najmniej kilkadziesiąt godzin.

Pillars of Eternity

Jeśli wolicie w grach RPG odgrywać "tych złych", to musicie spróbować niezwykłego Tyranny, które pozwoli wam wcielić się w podwładnych pewnego tyrana i zdecydować o losach tysięcy istnień. Tyranny Gold Edition zawiera wszystkie wydane dodatki i rozszerzenia. Możecie zatem liczyć na dodatkową kampanię w postaci obszernego DLC - "Bastard's Wound", jak również na nowe wydarzenia, spotkania i historie poboczne w "Tiers of the Tiers".

Pillars of Eternity Definitive Edition możecie dodać do swojej biblioteki tutaj, natomiast Tyranny Gold Edition - tutaj.

Zobacz również: Bioshock 4 będzie grą RPG z wielkim otwartym światem?