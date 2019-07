Pillars of Eternity trafi na Nintendo Switch już w przyszłym miesiącu!

Dość niespodziewanie ogłoszono dzisiaj, że znakomity rpg - Pillars of Eternity: Complete Edition, trafi niebawem na konsolę Nintendo Switch.

Pillars of Eternity zadebiutowało pierwotnie w 2015 roku na PC, po dwóch latach ogłoszono "edycję kompletną", która oprócz PC trafiła również na konsole PlayStation 4 i Xbox One. Już za nieco ponad dwa tygodnie - 8 sierpnia, "edycja kompletna" będzie dostępna również na konsoli Nintendo Switch. Gracze, którzy zdecydują się na jej zakup mogą liczyć na podstawową wersję gry wraz ze wszystkim wydanymi do tej pory aktualizacjami i rozszerzeniami (w tym obie części "The White March” oraz “Deadfire Pack”).

Pillars of Eternity to dzieło doświadczonego studia Obsidian Entertainment, gra miała być hołdem dla klasycznych gier rpg z rzutem izometrycznym jak Baldur's Gate czy Icewind Dale. Przy pomocy społeczności graczy i zbiórki w serwisie Kickstarter udało się zrealizować plan twórców. Gra okazała się ogromnym sukcesem zarówno pod względem artystycznym, jak i komercyjnym. Przyczyniło się to do wydania dużego, wydanego w dwóch częściach, rozszerzenia "The White March" oraz pełnoprawnej kontynuacji - Pillars of Eternity 2: Deadfire, wydanej w zeszłym roku.

Obsidian Entertainment obecnie zajmuje się nową grą The Outer Worlds, ale jeszcze do niedawna mały zespół intensywnie pracował nad poprawkami i nową zawartością do Pillars of Eternity 2: Deadfire. Do gry, całkowicie za darmo, zawitał między innymi turowy system walki, który jest alternatywą dla klasycznego systemu z tzw. "aktywną pauzą". Co ciekawe, Obsidian już wcześniej potwierdził, że druga część Pillars of Eternity zadebiutuje na konsolach (w tym także na Nintendo Switch) pod koniec bieżącego roku. Zapowiada się zatem znakomity rok dla fanów klasycznych gier RPG i Switcha.

źródło: wccftech.com