Pilot do telewizorów OnePlus TV zaprezentowany

CEO firmy na twitterze pokazał pilot sterowania zaprojektowany dla nadchodzących telewizorów.

Pete Lau, dyrektor generalny OnePlus zamieścił dziś rano na Twitterze post z obrazkiem, na którym widać pilot zdalnego sterowania zaprojektowany dla nadchodzących telewizorów OnePlus TV. Już po kilku chwilach od pojawienia się wiadomości wielu internautów zarzuciło firmie wizualne podobieństwo do pilota zdalnego sterowania dołączanego do Apple TV.

Źródło: techadvisor

Dzisiejszy rynek smartfonów zawdzięczamy Apple. To właśnie dzięki iPhone'owi wszystkie współczesne telefony komórkowe wyglądają bardzo podobnie. Wydaje się, że niedługo podobnie może stać się z pilotami. OnePlus zaprojektował pilot zdalnego sterowania, który bardzo przypomina ten znany z aktualnie sprzedawanej generacji Apple TV. Jedyne różnice to kolor i odmienne mapowanie przycisków.

Pilot do OnePlus TV wydaje się mieć przyciski nawigacyjne Androida, co ma sens, ponieważ telewizor ma pracować na zmodyfikowanej wersji tego systemu operacyjnego. Nie zabrakło przycisku dedykowanego Asystentowi Google. Pojawił się także przycisk z logo OnePlus. Obecnie nie wiemy jeszcze, do czego może służyć.

Widoczne jest duże podobieństwo wizualne do Apple TV, ale mamy nadzieję, że OnePlus zastosuje inny sposób sterowania, ponieważ ten znany z Apple TV do idealnych nie należy.

Na dole umieszczono port USB Typu C do ładowania. Z boku widać przyciski do sterowania głośności.