PinePhone - tani smartfon z Linux'em i ochroną prywatności

PINE64 wprowadziło własnie do sprzedaży nowy model smartfona, który dostarczany jest bez zainstalowanego systemu operacyjnego. Czym jeszcze wyróżnia się PinePhone?

PINE64 to firma, która zdecydowała się na produkcję unikatowego smartfona. Telefon wyróżnia się zastosowaniem zmodyfikowanego Linux'a, a urządzenie zostało zbudowane w celu ochrony prywatności i danych użytkownika.

Przedsiębiorstwo rozpoczęło właśnie wysyłkę pierwszej partii urządzeń do klientów. BreakHeart edition to pierwsza wersja urządzenie dedykowana dla najbardziej oddanych użytkowników Linux'a oraz innych rozwiązań typu open-source.

Co ciekawe PinePhone dostarczany jest bez zainstalowanego systemu operacyjnego, przez co zaraz po wyjęciu z pudełka jest bezużyteczny. Firma PINE64 uważa, że każdy użytkownik zainstaluje wybrany przez siebie system operacyjny, który najbardziej spełni jego oczekiwania. PinePhone w wersji BreakHeart jest urządzenie, które służyć będzie głównie do testowania różnego rodzaju dystrybucji systemu operacyjnego Linux na smartfony.

Z tego właśnie powodu PinePhone nie został wyposażony w topowe podzespoły. W środku znajdziemy ekran LCD o przekątnej 5,95 cala, procesor ARM Cortex A-53 o częstotliwości taktowania 1,2 GHz, 16 GB wbudowanej pamięci masowej oraz 2 GB pamięci operacyjnej. Producent symbolicznie umieścił 5 MP aparat tylny oraz 2 MP kamerkę do selfie. Całość uzupełnia bateria o sporej, jak na te parametry pojemności 3000 mAh. Urządzenie zostało wyposażone w port USB Typu C i obsługuje szybkie, 15 W ładowanie przewodowe. To dosyć zaskakujące przy tak słabej specyfikacji technicznej.

Nie zabrakło też podstawowych modułów łączności takich, jak modem LTE, Wi-Fi oraz GPS.

Zastosowanie tanich podzespołów pozytywnie wpływa na finalną cenę urządzenia. PinePhone w wersji BreakHeart wyceniony został na 150 dolarów.

Producent oferuje na smartfona zaledwie 30 dniową gwarancję z pewnymi wyłączeniami.

Źródło: pine64.org, arstechnica.com, androidpolice.com