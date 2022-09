Pinokio – gdzie obejrzeć online nową wersję kultowej baśni?

Zainteresowała Was nowa wersja baśni o pajacyku wyrzeźbionym z drewna? Przekonajcie się, gdzie zobaczyć Pinokia z plejadą hollywoodzkich gwiazd w rolach głównych.

Spis treści

Pinokio – nowy film Disneya

Pinokio to klasyczna włoska baśń, która doczekała się już wielu adaptacji, w tym autorstwa samego Disneya. Jednak już 8 września 2022 roku będziemy mogli obejrzeć nowa wersjęopowieści o drewnianym pajacyku, który chciał stać się chłopcem. Tym razem będzie to film aktorski, w którym pojawi się wiele hollywoodzkich gwiazd. W Pinokiu występują m.in.:

Tom Hanks jako Geppetto,

jako Geppetto, Cynthia Erivo jako Błękitna Wróżka,

jako Błękitna Wróżka, Luke Evans jako Woźnica,

jako Woźnica, Joseph Gordon-Levitt jako Świerszcz (głos),

jako Świerszcz (głos), Giuseppe Battiston jako Stromboli,

jako Stromboli, Benjamin Evan Ainsworth jako Pinokio (głos),

jako Pinokio (głos), Lewin Lloyd jako Knot.

Przypomnijmy: Pinokio to pajacyk stworzony z drewna przez starego rzemieślnika i ożywiony za pomocą magii. Bohater był niesforną istotą, a jego największym marzeniem była przemiana w chłopca z krwi i kości. Z powodu swojego złego zachowania i skłonności do kłamstw, Pinokio nieustannie pakował się w tarapaty, a także ranił starego Geppetta i swoich przyjaciół.

Pinokio – gdzie obejrzeć?

Nowa adaptacja Pinokia została stworzona przez Disneya i swoją premierę będzie miała na platformie Disney+. Od 14 czerwca 2022 roku serwis jest dostępny na terenie Polski. Miesięczny abonament kosztuje 28,99 zł – za roczny dostęp trzeba zapłacić 289,90 zł. Jednak już 8 września pojawi się wyjątkowa promocja dzięki której dostęp do Disney+ można wykupić w rekordowo niskiej cenie. O co dokładnie chodzi? Tego dowiecie się z artykułu Disney Plus za 7 zł! Jak skorzystać z promocji?

Serwis streamingowy Disneya to na razie jedyne miejsce, w którym będzie można zobaczyć nowego Pinokia, bowiem film nie trafi do kin.