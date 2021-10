Piwo od Elona Muska? Powstaje GigaBier

Elon Musk prześciga w pomysłach samego siebie. Pamiętacie tequilę Tesli? Teraz powstaje piwo promujące najnowszy pojazd.

Elon Musk prezentujący GigaBier; źródło: https://twitter.com/Gfilche

Nie od dziś wiadomo, że Elon Musk stawia na efekciarskie promocje swoich produktów. Miliarder i dyrektor generalny Tesli przedstawił na targach Tesla Gigafactory Berlin County Fair nowy alkoholowy trunek, który ma być częścią szeregu zmian i projektów planowanych dla kampusu Giga Berlin.

Piwo o nazwie GigaBier jest wyraźnie zainspirowane Cybertruckiem, co widać po ostrych kątach i futurystycznym designie butelki. Oprócz tego na niemieckim kampusie ma powstać również stacja kolejowa oraz murale pełne graffiti.

Promocja samochodu za pomocą piwa jest jednak co najmniej kontrowersyjna. Dotychczas żadna firma motoryzacyjna nie podjęła się takiego pomysłu, co jest raczej zrozumiałe przy skojarzeniach z jazdą pod wpływem alkoholu. Jednak nie jest to też do końca zaskakujące, ponieważ Tesla ma już na koncie historię sprzedaży tequili.

Czy GigaBier też będzie limitowanym wydaniem? Tego dowiemy się zapewne za jakiś czas.

Źródło: futurism.com