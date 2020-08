Pixel 4 i 4 XL przechodzą na emerytuę - telefony znikły ze sklepu Google

Google oficjalnie potwierdziło, że w chwili obecnej nie posiada w sprzedaży flagowych smartfonów. Kupić możemy jedynie nowego Pixel'a 4a.

Na początku lipca Google zaprzestało produkcji i sprzedaży Pixel'a 3a. Jest to pierwszy od lat tani smartfon produkowany bezpośrednio przez wyszukiwarkowego giganta. Przez prawie miesiąc w sprzedaży pozostawały jedynie drogie smartfony Pixel 4 i 4 XL.

Google Pixel 4 Źródło: pcworld.com

Finalnie 3 sierpnia 2020 roku Google oficjalnie zaprezentowało Pixel'a 4a. Co ciekawe zaledwie cztery dni po premierze ze stron Google zniknął Pixel 4 i Pixel 4 XL.

Na początku myśleliśmy że to błąd, ale Google oficjalnie potwierdziło, że produkcja Pixel'a 4 i 4 XL została zakończona. Urządzenia nie są już sprzedawane bezpośrednio przez wyszkwarkowego giganta. Ostatnie egzemplarze można jeszcze kupić u wybranych sprzedawców detalicznych. Firma podkreśla również, że smartfony będą otrzymywać wszelkie aktualizacje systemu oraz zabezpieczeń do października 2022 roku.

Google wycofało się ze sprzedaży Pixel'a 4 i 4 XL zaledwie 9,5 miesiąca po oficjalnej premierze. Jest to bardzo niecodzienna sytuacja. Tym bardziej, że następca - Pixel 5 pojawi się dopiero 8 października.

W chwili obecnej do 20 sierpnia 2020 roku na stronach Google nie kupimy żadnego smartfona. Pixel 4a do końca miesiąca pozostaje w przedsprzedaży, a do października 2020 roku będzie jedynym smartfonem od Google.

Google Pixel 4 nigdy nie zdobył zakładanej popularności. Doprowadziło to do masowej obniżki ceny o 300 dolarów, która trwała od 12 kwietnia do 9 maja 2020 roku. Urządzenie można było kupić za 499 dolarów.

Źródło: 9to5google.com