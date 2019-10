Pixel 4 pierwsze obawy o bezpieczeństwo odblokowania twarzą

Google Pixel 4 to najnowszy smartfon od wyszukiwarkowego giganta, który zadebiutował dosłownie kilka dni temu. Urządzenie wyróżnia się obecnością odblokowania biometrycznego za pomocą skanowania twarzy. Rozwiązanie zaimplementowane przez Google ma stanowić realną konkurencje dla Face ID od Apple.

W chwili obecnej urządzenia z Androidem bazują głównie na uwierzytelnianiu biometrycznym za pomocą skanowania twarzy. Część urządzeń od Samsunga takich, jak Galaxy S9 oraz Note 9 posiada także skaner tęczówki oka. Face ID od Apple skanuje twarz za pomocą specjalnych czujników działających na podczerwień, a aby cały system zadziałał użytkownik musi posiadać otwarte oczy. Rozwiązanie od Google nie posiada takich wymagań. Funkcja ta działa nawet w momencie, gdy zarejestrowaniu użytkownicy posiadają zamknięte oczy.

Po raporcie przedstawionym przez BBC, Google powiedziało w swoim oświadczeniu, że odblokowanie za pomocą twarzy w Pixel'u 4 "spełnia wymogi bezpieczeństwa" i jest silną metodą uwierzytelniania biometrycznego.

The Pixel 4 facial recognition works even if you're asleep / dead. That seems problematic #madebygoogle #pixel4