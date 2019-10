Pixel 4 z funkcją podnieś, aby obudzić Asystenta Google

Czy Google zachowa jakiekolwiek niespodzianki na premierę nowego Pixel'a?

Premiera Pixel'a 4 zbliża się wielkimi krokami. Do wydarzenia pozostało już kilka dni, a w sieci pojawiają się kolejne informacje zdradzające, jakie funkcje zaoferuje nowy smartfon. Najnowsze plotki podane przez 9to5Google informują, że Asystent Google w nowym smartfonie może zaoferować funkcję podnieś, aby obudzić (raise to wake). Oznacza to, że Pixel 4 niemalże w każdej chwili gotowy będzie nasłuchiwać poleceń użytkowników.

Źródło: techadvisor

Nie wiadomo jeszcze czy będzie to funkcja sprzęgnięta z rozpoznawaniem twarzy, które posiadać będzie nowy Pixel 4.

Nowe metoda to czwarty już sposób na uruchomienie Asystenta Google na smartfonach Pixel. Należą do nich przytrzymanie przycisku Home, polecenie "Hey Google" lub inne zdefiniowane przez użytkownika oraz ściśnięcie telefonu, aby skorzystać z funkcji Active Edge.

Raport wskazuje, że raise to wake może nie być nową funkcją tegorocznych telefonów z serii Pixel. Plotki wskazują, że może być to jedna z funkcji, które trafią do Asystenta Google po dużej aktualizacji. Nowe funkcje mogą obejmować również ciągłą rozmowę i możliwość prowadzenia rozmowy kontekstowej bez konieczności każdorazowego wywołania asystenta.