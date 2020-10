Pixel 5 to nie flagowiec - Google szykuje konkurenta dla iPhone 12

Google Pixel 5 to powrót do korzeni. Wyszukiwarkowy gigant skorzystał ze sprawdzonej receptury stosowanej przed laty podczas produkcji urządzeń z rodziny Nexus. Najnowszy Pixel 5 jest znacznie tańszy od androidowej konkurencji. Niższą cenę osiągnięto poprzez wykorzystanie nieco słabszego procesor Qualcomm Snapdragon 765G zamiast topowego Snapdragona 865/865+.

Pomimo tańszego układu scalonego Pixel 5 nadal posiada bezprzewodowe ładowanie oraz wodoodporną obudowę z certyfikatem IP68.

Wielu osobom nie spodobało się, że najnowszy Pixel 5 nie jest pełnoprawnym konkurentem dla topowych modeli Samsunga, Apple czy Huawei.

W sieci pojawiła się właśnie nowa, niepotwierdzona jeszcze plotka, która zakłada, że Google Pixel 5 jest urządzeniem przejściowym. Wyszukiwarkowy gigant ma bowiem zaprezentować nowego smartfona z potężnym procesorem. Premiera ma odbyć się w okolicach marca 2021 roku. Data ta wskazuje, że w obudowie znajdziemy najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 875, który nie został jeszcze zaprezentowany.

Informacje przekazał Max Weinbach kilkukrotnie podkreślając, że uzyskane przez niego informacje nie są w żaden sposób potwierdzone.

This is the biggest rumor I've heard in ages, and I mean this is an unsubstantiated rumor I've heard from like 2 people so absolutely don't believe it, but apparently there's a true flagship Pixel coming out in like March 2021.



Again, unsubstantiated rumor.