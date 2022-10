Pixel 7 Pro zadebiutuje już dziś! Czy będzie mocniejszy niż Galaxy S22 Ultra?

Nowe flagowce marki Google zostaną pokazane podczas dzisiejszej konferencji. Sprawdzamy, co przygotowała dla nas amerykańska firma.

Źródło: Twitter / Techdroider

Pixel 7 Pro - Premiera

Seria smartfonów Pixel nie jest zbyt popularna w Polsce. W dużej mierze jest to spowodowane brakiem oficjalnej dystrybucji w naszym kraju, który z jakiegoś powodu został przez Google pominięty. Mimo to, Zeszłoroczne Pixele 6 oraz Pixele 6 Pro możemy bez problemu zakupić w popularnej sieci sklepów Empik.

Już dzisiaj Google zaprezentuje kolejne modele swoich flagowców, o których debiucie możemy przeczytać na oficjalnej stronie producenta.

Pixel 7 Pro - Design

Jednym z najciekawszych elementów w nowych Pixelach 7 Pro będzie ich design. Na pierwszych zdjęciach oraz materiałach wideo urządzenia prezentują się świetnie i - co warto zaznaczyć - zdecydowanie wyróżniają się na tle konkurencji. Wielu użytkownikom smarfonów innych marek może nie przypaść do gustu specyficzna wysepka z aparatami, które znajdują się na poprzecznym wybrzuszeniu. Jest to dość nietypowe rozwiązanie, a większość współczesnych flagowców posiada obiektywy umieszczone wertykalnie lub skupione wokół kamery głównej.

EXCLUSIVE: Another Google Pixel 7 Pro Unboxing Video ???? This color looks good and changes depending on the light. It seems so much lighter here. #teampixel



I have more coming... pic.twitter.com/5Sn3XhOCRP — M. Brandon Lee | THIS IS TECH TODAY (@thisistechtoday) October 6, 2022

Pixel 7 Pro vs Galaxy S22 Ultra

Porównanie obu urządzeń jest dość problematyczne. Z jednej strony Galaxy S22 Ultra oparty został (w wersji amerykańskiej, którą biorę pod uwagę ze względu na brak oficjalnej dystrybucji Pixela 7 Pro w Polsce) na procesorze Snapdragon 8 Gen 1, który znacznie przewyższa w benchamrkach wyniki jakie uzyskuje chipset z Pixela 7 Pro.

Google Pixel 7 Pro benchmark scores



Geekbench

Single Core - 1068

Multi Core - 3149



Antutu V9 - 801116



These scores are more or less close to Snapdragon 888/888+



Tensor G2 is still behind flagship SoCs but will take lead in ISP & AI performance



Excited for Pixel 7 series? — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) October 5, 2022

Nie można jednak pominąć prostego faktu - nowe flagowce od Google zostaną oparte na systemie Android, którego autorem jest także marka Google. Oznacza to, że Pixele będą zdecydowanie najlepiej zoptymalizowanymi smartfonami z Androidem, a pod kątem stabilności oraz wydajności powinny przypominać produkty Apple.

Już w zeszłym roku modele 6 i 6 Pro były jednymi z najszybszych telefonów na rynku, pomimo zauważalnych różnic pod kątem podzespołów. Google wyraźnie stawia na nowoczesne algorytmy, które pozwalają na osiągnięcie świetnych wyników pomimo przeciętnych (na tle konkurencji) specyfikacji. Na papierze Galaxy S22 Ultra wygląda znacznie lepiej, jednak aby wydać oficjalny werdykt musimy poczekać na premierę nowego Pixela 7 Pro i sprawdzić jak oba urządzenia prezentują się w bezpośrednim zestawieniu.