Pixel 7 Ultra będzie konkurował z Galaxy S23 Ultra? Przecieki na temat nowego smartfona od Google

Pierwszy kwartał 2023 roku zapowiada się naprawdę ciekawie jeśli chodzi o premiery flagowców. Na rynku zadebiutuje, między innymi, Samsung Galaxy S23 Ultra, który będzie miał przed sobą znacznie trudniejsze zadanie niż jego poprzednicy. W podobnym czasie do sprzedaży ma trafić sporo innych smartfonów (np. Oppo Find X6 Pro czy OnePlus 11), które w dużym stopniu będą stawiały na możliwości aparatu. Wiele wskazuje jednak na to, że Galaxy S23 może mieć jeszcze jednego konkurenta, którym będzie Pixel 7 Ultra.

Autorem przecieków na temat smartfona jest leakster Kuba Wojciechowski, na którego profilu pojawiły się informacje dotyczące nowego urządzenia od Google. Flagowiec ma otrzymać nazwę kodową Lynx i najprawdopodobniej będzie to Pixel 7 Ultra. Zagrożeniem dla Samsunga może być sensor użyty w nowych flagowcach amerykańskiej firmy. Ma to być Sony IMX712 o rozmiarze nieco poniżej jednego cala. Popularny leakster IceUniverse zasugerował na swoim twitterowym profilu, że sensor będzie nieco większy i stanie się znacznie groźniejszą konkurencją dla modeli z serii Galaxy S23.

It is said that Google Pixel Ultra is under development and is expected to adopt 1 "Sensor, Samsung is about to become the smallest sensor of human flagship mobile phone (even iPhone 14 Pro is larger than S23Ultra)