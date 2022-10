Pixel Fold niemalże pewny! Czy będzie lepszy od Galaxy Z Folda?

Premierę smartfona zobaczymy w 2023 roku, a jego największymi konkurentami będą Galaxy Z Fold 4 raz Galaxy Z Fold 5.

Źródło: Samsung

Wiele wskazuje na to, że przyszły rok będzie bardzo interesujący pod kątem premier składanych smartfonów. Jak dotąd, największe poruszenie przy debiucie tego typu urządzeń wywoływały nowe modele Samsungów z serii Galaxy Z Fold oraz Galaxy Z Flip. Głośno było także o prezentacji składanego Xiaomi Mi Mix Folda oraz OPPO N Find, jednak żadne z urządzeń nie doczekało się światowego debiutu. Przyszły rok zapowiada się jednak znacznie ciekawiej, a my najprawdopodobniej zobaczymy premierę nowej Motoroli RAZR oraz Pixel Folda. Czy nowy smartfon Google będzie stanowić zagrożenie dla modeli z serii Galaxy Z Fold?

Google Pixel Fold

Składany smartfon amerykańskiej marki ma zadebiutować na rynku w marcu 2023 roku. Oznacza to, że w dniu premiery będzie on porównywany do Galaxy Z Folda 4, a zaledwie kilka miesięcy później do Galaxy Z Folda 5 (jeżeli nic się nie zmieni i nowy model Samsunga zobaczymy w sierpniu). Google ma więc niełatwe zadanie i sporą konkurencję.

Według przecieków Pixel Fold ma oferować rozdzielczość ekranu na poziomie 1840×2208 pikseli, a jego wymiary będą osiągały 123 mm x 148 mm. Ostrość ekranu będzie więc niemalże identyczna jak w przypadku Z Folda 4, ponadto jasność maksymalna również ma być taka sama w obu smartfonach (1200 nitów). Wśród podobieństw należy także wymienić częstotliwość odświeżania ekranu, która wyniesie 120 Hz.

Pod znakiem zapytania znajduje się jednak większość specyfikacji Pixel Folda. Nie wiemy na jaki procesor zdecyduje się Google (w przypadku Samsunga najprawdopodobniej będzie to Snapdragon 8 Gen 2 lub 8 Gen 2 Plus) oraz ile pamięci RAM otrzyma urządzenie. Niestety, nowy składany smartfon może ominąć Polskę i, podobniej jak wszystkie Pixele, nie pojawić się na naszym rodzimym rynku.