Pixel Heaven 2022 startuje już dziś! Sprawdzamy, na jakie atrakcje możemy liczyć

To już dziś – pierwszy dzień Międzynarodowego Festiwalu Gier Pixel Heaven 2022. Jakie atrakcje czekają na graczy? Sprawdzamy.

Pixel Heaven Games Festival & More jest jednym z największych w Europie i największym w Polsce wydarzeń w branży gamedev. Event odbywa się co roku – to już 10. edycja Festiwalu, na którą czekali zarówno gracze, jak i miłośnicy komiksów oraz gier planszowych. Pixel Heaven to event dla każdego, kto ceni wyjątkowy klimat lat 80. i 90. XX wieku.

Organizatorem wydarzenia jest wydawca magazynów PIXEL i PSX Extreme oraz serwisu pixelpost.pl. Wydarzenie ruszyło już dziś i potrwa do niedzieli, 12 czerwca.

Pixel Heaven 2022 – jakie atrakcje czekają na graczy?

Program startuje o godzinie 16:30. Pierwszego dnia na tapet zostanie wzięty kultowy komputer domowy od Commodore International, Amiga 1200, który trafił na rynek w grudniu 1992 r. Dziś poznamy też wyjątkowy komputer Falcon030.

Później czeka nas premiera filmu Amiga: Still Alive and Kicking, będącego zbiorem wywiadów z kluczowymi Amiganami. Przed projekcją możemy liczyć na rozmowę z twórcami dokumentu.

Tuż po projekcji filmu organizatorzy eventu zapraszają uczestników na spotkanie z amerykańskim programistą Kenem Williamsem, który wraz z żoną Robertą Williams założył On-Line Systems znany dziś jako Sierra Entertainment. Pierwszy dzień wydarzenia zakończy się panelem o tematyce polskiej demosceny.

Sobotę zakończy wyjątkowe Afterparty

W sobotę event rusza już od godziny 10:30. Tego dnia lepiej poznamy Twitcha. Będziemy też mieć okazję do spotkania ekspertów takich, jak programista Dana Dill, Michał Azarewicz z Mass Creation & We Dig Games, Michał Cichy z Fuero Games, Maciej Miąsik z Movie Games & Pixel Crow czy Tadeusz Zieliński z Red Square Games.

Gośćmi specjalnymi będą: twórca gier wideo Éric Chahi (spotkania z nim możemy spodziewać się o godzinie 12:30), Jordan Mechner (rozmowa rozpocznie się o 16:30), a także współzałożyciel studia TEAM17, Martyn Brown (spotkanie o 17:30).

O 21:00 odbędzie się natomiast Afterparty – organizatorzy zapewniają, że nie będziemy się nudzić. W planach m.in. pokaz filmu Amerykański łowca oraz koncerty muzyczne – wystąpi Władysław Komendarek, zespół Sensible Band, a także KATOD.

Niedzielny rozkład jazdy

Start o 11:00. Tego dnia dowiemy się, co oglądali nerdzi w czasach PRL – dla uczestników pamiętających te czasy z pewnością będzie to miły, nostalgiczny powrót do wspomnień z tamtych lat. W niedzielę możemy liczyć też m.in. na pokaz dem na ZX Spectrum, prezentację kultowego komputera domowego Commodore 64 oraz demoshow.

Pełen program Pixel Heaven 2022 znajduje się pod tym linkiem.

Pixel Heaven 2022 – bilety

Niestety, niektóre rodzaje wejściówek na wydarzenie są już wyprzedane. Wciąż dostępne są m.in.:

karta ONE DAY VISITOR w cenie 45 zł ,

w cenie , karta WEEKEND VISITOR (uprawnia do nielimitowanego wstępu na Festiwal Gier Pixel Heaven 2022 przez wszystkie trzy dni imprezy, jednak z wyłączeniem Afterparty) w cenie 80 zł ,

(uprawnia do nielimitowanego wstępu na Festiwal Gier Pixel Heaven 2022 przez wszystkie trzy dni imprezy, jednak z wyłączeniem Afterparty) w cenie , karta AFTERPARTY (osobny bilet na to jedno wydarzenie) w cenie 40 zł ,

(osobny bilet na to jedno wydarzenie) w cenie , karta SUPPORTER (uprawnia do udziału we wszystkich częściach imprezy, a uczestnik może liczyć dodatkowo na zestaw gadżetów i zdjęcia pamiątkowe) w cenie 190 zł ,

(uprawnia do udziału we wszystkich częściach imprezy, a uczestnik może liczyć dodatkowo na zestaw gadżetów i zdjęcia pamiątkowe) w cenie , karta BEGINNER (wyłącznie dla uczestników w wieku do lat 15, pod opieką dorosłego) – bezpłatnie.

Bilety można nabyć pod tym linkiem.

