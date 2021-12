Pixel Watch jednak zależny od Samsunga! Chodzi o jeden układ

Zegarek Pixel Watch miał zakończyć dominację Samsunga na rynku smartwatchy. Google ma jednak związane ręce. Bez Samsunga nie powstanie Pixel Watch.

Google w 2021 roku zwróciło się do Samsunga o pomoc w rozwoju systemu operacyjnego Wear OS. W konsekwencji powstał nowy Wear OS 3.0 z elementami Tizena, a Samsung otrzymał chwilową wyłączność na produkowanie zegarków z najnowszym systemem operacyjnym.

Pixel Watch Źródło: frontpagetech.com / notebookcheck.net

W sieci od kilku tygodni krąży mnóstwo o Pixel Watchu - autorskim zegarku Google, który ma trafić na rynek po zakończeniu się umowy na wyłączność pomiędzy wyszukiwarkowym gigantem, a Samsungiem.

Zobacz również:

Smartwatch od Google otrzyma Wear OS 3.0, ale bez nakładki One UI for Watch. Okazuje się jednak, że inżynierowie nie będą w stanie w pełni pozbyć się Samsunga. Koreański producent będzie bowiem niezbędny, aby wprowadzić do produkcji nowy zegarek od Google. Wszystko ze względu na układ scalony. Pixel Watch otrzyma bowiem procesor Exynos W920. To 5 nm chip przygotowany specjalnie dla smartwatchy, który znajduje się w Galaxy Watch 4 oraz Galaxy Watch 4 Classic.

Google po raz kolejny w swojej historii sięgnie po procesory Samsunga, które zostaną wykorzystane w autorskich produktach. Dzięki obecności Exynosa W920 możemy liczyć na wysoką wydajność, a Google nie musi dopasowywać oprogramowania do nowego układu scalonego.

Premiera Pixel Watcha odbędzie się w 2022 roku.