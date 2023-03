Pixel Watch od Google sprzedaje się świetnie. Czy Galaxy Watch ma się czego bać?

Google Pixel Watch ma świetne wyniki sprzedażowe jak na produkt pierwszej generacji, mimo wszystkich przeciwności, z którymi musiał się mierzyć.

Wchodzenie na rynek z nowym produktem, kiedy w sprzedaży jest już przynajmniej kilka znanych i lubianych modeli, jest zadaniem co najmniej ciężkim. Ze względu na to Google, prezentując swój Pixel Watch, podejmowało spore ryzyko.

Wygląda jednak na to, ze ryzyko to się opłaciło, ponieważ według raportu dotyczącego globalnej sprzedaży tzw. wearables (czyli smartwatchy, smartbandów i podobnych akcesoriów), jego wyniki sprzedażowe prezentują się bardzo dobrze. Dane zebrane przez firmę Canalys wskazują na to, że globalnie w czwartym kwartale 2022 roku sprzedało się prawie 900 000 sztuk tego urządzenia - dokładnie 880 000 sztuk.

Fot. Canalys

Jak na pierwszy model urządzenia jest to świetny wynik, szczególnie patrząc na dużą konkurencję ze strony marek takich jak Xiaomi, Samsung no i oczywiście Apple. Jednak Google ma przed sobą trochę więcej wyzwań, niż te marki.

Po pierwsze trzeba pamiętać, że urządzenia firmy sprzedawane są w oficjalnej dystrybucji w ograniczonej liczbie państw, co jest sporym utrudnieniem jeśli chodzi o robienie dużych wyników sprzedażowych. Drugi element to przyzwyczajenie konsumentów. Marki takie jak Samsung produkują swoje smartwatche już od lat, dzięki czemu klienci je znają i mogą być pewni ich jakości i wsparcia. Google co prawda jest wielką, znaną korporacją, jednak nadal wchodzenie na rynek z pierwszą generacją produktu sprawia, że osoby zainteresowane zakupem nie mogą być aż tak pewne tego produktu, jak urządzeń już sprawdzonych przez lata.

Warto zauważyć też, że graf przedstawia całościową sprzedaż akcesoriów dla każdego z producentów - w przypadku Google liczy się tu też Fitbit, stąd obecność smartbandów na liście. Jeśli chodzi o konkurencję, w tym samym czwartym kwartale 2022 roku Samsung sprzedał 2,9 miliona smartwatchy - nie mamy niestety rozróżnienia na Galaxy Watch 5 i inne modele. Jednak żadna z firm nie może konkurować z Apple, które to sprzedało w tym samym okresie 13,8 miliona Apple Watchy.