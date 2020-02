Plague Inc. - popularna gra strategiczna zbanowana w Chinach

Władze Chin postanowiły usunąć z rodzimego App Store grę o tworzeniu śmiercionośnego wirusa - Plague Inc.

Niemal od początku wybuchu epidemii koronawirusa, gra strategiczna Plague Inc. cieszy się ogromną popularnością. Przypomnijmy, że w produkcji studia Ndemic Creations, zadaniem gracza jest stworzenie wirusa, zdolnego do zniszczenia wszelkiego życia na ziemi. Łatwo tu dostrzec pewne podobieństwa do obecnej globalnej sytuacji. Warto jednak podkreślić, że gra Plague Inc. pierwotnie została wydana w 2012 roku, więc nie ma tu mowy o żadnym "żerowaniu na tragedii". Nie mniej twórcy gry już niejednokrotnie tłumaczyli, że ich gra to jedynie fikcja i w żaden sposób nie nawiązuje do aktualnych wydarzeń.

Plague Inc. cieszy się ogromną popularnością również w Chinach, w tamtejszym App Store, gra należała do najpopularniejszych w kategorii płatnych gier strategicznych/symulacyjnych. Niestety, jak poinformowali właśnie twórcy, tamtejsze władze doszły do wniosku, że Plague Inc. "obejmuje treści nielegalne w Chinach, określone przez chińską administrację cyberprzestrzeni" i tym samym została ona usunięta z cyfrowego sklepu Apple.

Przedstawiciele studia Ndemic Creations nie ukrywają, że są zszokowani takimi oskarżeniami i starają się całą sprawę wyjaśnić. Jednak jak sami przyznają, jako niewielkie, niezależne studio mają nikłe szanse na wpłynięcie na decyzję decydentów z Chin.

Nie da się ukryć, że ban na Plague Inc. jest bezpośrednio powiązany z działaniem epidemii koronawirusa. Może tylko zastanawiać, czy władze Chin naprawdę nie mają ważniejszych problemów na głowie jak rosnąca popularność niewielkiej produkcji.

Aktualne ceny w sklepach Plague Inc. 4 zł

źródło: ndemiccreations.com