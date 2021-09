"Plan Doskonały" w końcu dostępny na HBO GO!

Fani filmu wyreżyserowanego przez Spike Lee z pewnością się ucieszą. Od dziś "Plan doskonały" można obejrzeć na HBO GO.

"Plan doskonały" to niekwestionowany hit z roku 2006, kiedy to miał premierę. W jego realizację została zaangażowana sama śmietanka aktorska, na którą składają się: Christopher Plummer, Willem Dafoe, Denzel Washington, Jodie Foster, Clive Owen, Chiwetel Ejiofor oraz Kim Director. Co ważniejsze jednak, tytuł ten został wyróżniony przez Amerykański Instytut Filmowy nominacją do kategorii "Film roku" oraz wygraną Czarnej Szpuli za najlepszego reżysera. Jeżeli do tej pory go nie znaliście — czas to nadrobić. "Plan doskonały" od dziś jest dostępny do obejrzenia w ramach szerokiej biblioteki serwisu HBO GO.

fot. HBO GO

Plan doskonały

reż. Spike Lee

Doświadczony przestępca Dalton napada na bank. Jego doskonale opracowany plan komplikuje się, gdy do akcji wkracza policyjny negocjator i Madeleine White działająca na zlecenie wpływowych osób.

