PlanetSide Arena - shooter mmo na 500 graczy!

Battle royale to tryb rozgrywek sieciowych, który w ostatnich latach zdobył sobie dużą popularność. A co powiecie, żeby w czasie rzeczywistym walczyły ze sobą dwie frakcje liczące po... 250 osób każda?

PlanetSide Arena zadebiutuje 29 stycznia 2019 roku. Za jej powstanie odpowiada Daybreak Games, a tytuł zwraca uwagę tym, że na jednym serwerze będzie mogło znajdować się równocześnie pół tysiąca graczy, podzielonych na dwie wrogie frakcje. Tryb ten nosi słuszną nazwę Massive Clash i będzie dostępny obok bardziej "tradycyjnego" battle royale. Jednak producent nie zamierza na tym poprzestać i zdradził, że jego celem jest umożliwienie rozgrywki na 1000 osób jednocześnie. Miłośnicy sieciowych shooterów otrzymają niedługo po premierze tryby dla mniejszych ilości graczy, w tym Capture the Flag, Team Deathmatch, Search and Destroy, Global Conquest.

Aby uruchomić PlanetSide Arena w najlepszych ustawieniach graficznych, potrzebny będzie procesor Intel Core i7-7700K, 8 GB RAM oraz karta graficzna klasy NVIDIA GeForce GTX 1060 lub lepsza. Minimalna konfiguracja sprzętowa to Intel i5-2500K, 4GB RAM, karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 570. Produkcja ta zajmuje 20GB miejsca na dysku twardym. Nie jest to pozycja darmowa - cena jak na razie obejmuje tylko przedsprzedaż dwóch pakietów: PlanetSide Arena - Legendary Arena Edition kosztuje w promocji 143,97 zł, zaś PlanetSide Arena - Sanctuary Assault Edition to również promocyjne 71,98 zł. Obie edycje można nabyć na oficjalnej stronie gry na Steam.