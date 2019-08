Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville - do sieci trafił zwiastun produkcji!

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville nabiera coraz bardziej realnych kształtów - do sieci trafił pierwszy zwiastun produkcji.

Dopiero co wczoraj wczoraj informowaliśmy was o pierwszych "przeciekach" na temat Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (dawniej PvZ: Garden Warfare 3), a już dzisiaj do sieci trafił pierwszy zwiastun produkcji.

Należy jednak podkreślić, że nie jest to oficjalna prezentacja twórców - studia Popcap Games i Electronic Arts. Jak podkreśla źródło odpowiedzialne za jego publikację - jest to zwiastun pochodzący z wczesnej fazy produkcji gry i wszystko może jeszcze ulec zmianie. Potwierdzają nam to również fragmenty filmu, na którym wyraźnie widać napis informujący nas, że jest to materiał tymczasowy.

Niemniej coś się dzieje w temacie kolejnej odsłony Plants vs. Zombies i możemy być już niemal pewni, że Electronic Arts szykuje się do ujawnienia produkcji. Amerykański wydawca zarejestrował już nazwę Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, a co więcej, przez krótki czas, na oficjalnej stronie EA widoczny był opis i krótka zapowiedź gry.

Po zsumowaniu wszystkich wiadomości widać wyraźnie, że EA pozostawiło twórcom sporo swobody i Popcap Games po raz kolejny przygotowało wyjątkowego, szalonego shootera. Fanów serii z pewnością ucieszy powrót ulubionych postaci. Choć również nowi bohaterowie prezentują się ciekawie, jak np. "ninja-grzyb". Z dotychczasowych informacji wiemy, że na start otrzymamy 20 klas postaci, które dodatkowo będziemy mogli modyfikować.

źródło: pcgamer.com