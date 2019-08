Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville - nadchodzi kolejna część zwariowanego shootera

Sympatycy odwiecznej rywalizacji pomiędzy roślinkami a zombie nieustannie wypatrują najmniejszych skrawków informacji na temat kolejnej odsłony serii Plants vs. Zombies. Możliwe, że właśnie poznaliśmy tytuł i pierwsze konkretne informacje związane z Garden Warfare 3.

Seria Plants vs Zombies zaczynała jako wariacja na temat gatunku tower defense. Rywalizacja roślinek i zombie tak przypadała do gustu graczom, że niezależne wówczas studio PopCup Games zostało wykupione przez Electronic Arts. Amerykański wydawca chciał jednak czegoś większego i efekcie tego powstała gra Plants vs. Zombies: Garden Warfare, której bliżej było już do shootera. Nowa forma serii okazała się strzałem w dziesiątkę i w 2016 roku otrzymaliśmy Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 - produkcję większą, lepszą i pod każdym względem ciekawszą od poprzednika. Niestety, wysoka jakość produktu i wysokie oceny nie przełożyły się na sprzedaż tytułu, a Electronic Arts postanowiło na jakiś czas "zamrozić" serię.

W ostatnich miesiącach włodarze Electronic Arts coraz chętniej wypowiadali się na temat marki Plants vs. Zombies. Choć wypowiedzi te były niejasne, to fani mieli nadzieję na trzecią część serii Garden Warfare. Najnowsze rewelacje sugerują, że twórcy i wydawca porzucili znaną dotychczas nazwę i nowa odsłona zwariowanego shootera nazywać się będzie - Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville. Z informacji, które omyłkowo opublikowano na oficjalnej stronie EA dowiadujemy się, że gra na start zaoferuje nam: 20 postaci, jeden region do spotkań między graczami, trzy obszary typu "free roam" oraz 9 trybów PvP, w tym arenę do starć 4 na 4.

Jeśli nie mieliście do tej pory styczności z Plants vs. Zombies, to szczerze mogę wam polecić Garden Warfare 2, szczególnie jeśli macie grupkę znajomych do kooperacji. Kiedy możemy spodziewać się oficjalnej zapowiedzi Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville? Najlepsza do tego okazja pojawi się już za nieco ponad tydzień, podczas targów Gamescom 2019 (20 - 24 sierpnia).

