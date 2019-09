Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville oficjalnie! Grę możecie pobrać już teraz

Electronic Arts postanowiło nas solidnie zaskoczyć. Amerykański producent oficjalnie ogłosił Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville! Co więcej, po grę możecie sięgnąć już dzisiaj!

O kolejnej odsłonie serii wyjątkowych shooterów - Plants vs. Zombies: Garden Warfare, plotkowano już od wielu miesięcy. Electronic Arts wraz z twórcami gry - studiem Popcap Games, postanowili nie trzymać nas dłużej w niepewności i oficjalnie zapowiedzieli Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (alias PvZ: Garden Warfare 3)

Battle for Neighborville zaoferuje nam aż 20 postaci, które będziemy mogli rozwijać i dowolnie modyfikować. Oprócz dobrze znanych i lubianych bohaterów z poprzednich odsłon, do gry zawitają również zupełnie nowi - po trzech na każdą ze stron konfliktu. Najciekawiej zapowiadają się "klasy współpracy", które pozwolą nam połączenie się ze znajomym w potężniejszą wersję postaci. Jak wygląda to w akcji możecie przekonać się na zwiastunie produkcji.

Premiera Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville odbędzie się 18 października tego roku, jednak już dzisiaj możecie "wskoczyć" do gry za sprawą "Founder’s Edition”.

Od dzisiaj przez kolejne sześć tygodni produkcja będzie stale rozbudowywana o nowe funkcje i możliwości, a jak "fundator" będzie mogli pomóc w jak najlepszym przygotowaniu gry do premiery. Co więcej, przez pierwsze cztery tygodnie do zdobycia będą wyjątkowe nagrody. Warto też podkreślić, że wszystkie postępy automatycznie przejdą z wami do pełnej wersji gry. Electronic Arts pozytywnie zaskoczyło również ceną Battle for Neighborville, która wynosi około 125 złotych.

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville "Founder’s Edition” jest już dostępnie na PC (Origin), PlayStation 4 oraz Xbox One.