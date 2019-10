Plants vs Zombies: Battle for Neighborville ogromnym sukcesem Electronic Arts

Najnowsza odsłona serii Plants vs Zombies dość niespodziewanie okazała się jednym z największych hitów Electronic Arts.

Jak wynika z najnowszego zestawienia GSD (Games Sales Data), Plants vs Zombies: Battle for Neighborville było najchętniej pobieraną grą minionego tygodnia na terenie EMEAA (czyli Europy, Bliskiego Wchodu, Azji i Afryki). Produkcji studia PopCap Games udało się nawet pobić bezapelacyjnego lidera ostatnich tygodni FIFĘ 2020.

Najnowsza odsłona Plants vs Zombies nieco gorzej wypadała w sprzedaży fizycznej i tylko dlatego w ogólnym rozrachunku - FIFA 2020, czwarty tydzień z rzędu została najpopularniejszą grą na terenie EMEAA. Podium z zeszłego tygodnia zamyka nieśmiertelne Grand Theft Auto V. Warto również wyróżnić naszego Wiedźmina, który uplasował się na szóstej pozycji.

Sukces Battle for Neighborville jest sporym zaskoczeniem. Szczególnie, że nie jest to tytuł, który w ostatecznym rachunku miał rywalizować z największymi produkcjami na rynku, a tymczasem wyprzedza choćby kosztowne w produkcji (i promocji) Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint.

Electronic Arts ma z całą pewnością powody do zadowolenia. Wynik Plants vs Zombies: Battle for Neighborville cieszy również twórców, bowiem oznacza to, że prawdopodobnie będą mogli jeszcze długo wspierać i rozwijać grę. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji, to warto spróbować swoich sił w Battle for Neighborville, szczególnie, że wydawca ustalił cenę premierową tytułu na bardzo atrakcyjnym poziomie. Drugiej, równie szalonej, rozbudowanej, a przy tym rodzinnej produkcji, nie znajdziecie.

Lista dziesięciu najlepiej sprzedających się gier minionego tygodnia na terenie EMEAA prezentuje się następująco (wyniki obejmują sumę sprzedaży cyfrowej i fizycznej):

FIFA 20 Plants vs Zombies: Battle for Neighborville Grand Theft Auto V Ring Fit Adventure Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint The Witcher 3: Wild Hunt Mario Kart 8: Deluxe The Legend of Zelda: Link's Awakening Red Dead Redemption 2 Total War: Warhammer II

Warto tu podkreślić, że rankingi GSD są oficjalnie wspierane przez wielu czołowych producentów i wydawców, m.in.: Microsoft, Activision Blizzard, Ubisoft, Electronic Arts, Sony, Capcom czy Sega. Cyfrowa sprzedaż pochodzi z danych z ponad 40 krajów EMEAA, w tym także z Polski. Jeśli chodzi o sprzedaż fizyczną, to informacje na jej temat pochodzą z 13 państw, w tym m.in. z Polski, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch.

źródło: gamesindustry.biz/isfe.eu