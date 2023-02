Planujesz kupić profesjonalny monitor do pracy? O tym musisz wiedzieć

Zastanawiasz się, jaki monitor wybrać do pracy? Na co zwrócić uwagę i czym się kierować przy zakupie? Przedstawiamy kilka naszych propozycji.

Planujesz zakup profesjonalnego monitora do pracy? Poniżej przedstawiamy kilka proponowanych modeli oraz poradnik dotyczący tego, na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego urządzenia.

LG UltraFine 32UN880-B

Monitor LG UltraFine 32UN880-B wyposażony jest w matrycę IPS o przekątnej ekranu 31,5 cala, proporcjach 16:9 oraz rozdzielczości 4K. Mamy tu do czynienia z ekranem, który jest w stanie wyświetlić gamę ponad 1,07 miliona kolorów. Producent deklaruje kontrast na poziomie 1000:1 oraz jasność 350 cd/m2. Na szczególną uwagę w przypadku tego monitora należy zwrócić na bardzo szeroki zakres regulacji zarówno dla pozycji siedzącej, jak i stojącej. Do dyspozycji mamy przedłużanie i skracanie od 0 do 180 mm, obracanie na boki do 280 stopni, zmiana kąta nachylenia do 25 stopni oraz możliwość ustawienia monitora w pionie (pivot). Urządzenia wyposażone jest także w szereg funkcji chroniących nasze oczy, takich jak Flicker Free, czyli redukcję migotania oraz filtr światła niebieskiego.

ASUS ProArt PA279CV

Monitor ASUS ProArt PA279CV przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które pracują w branżach kreatywnych. Jest wyposażony w 27-calową matrycę IPS, która wyświetla obraz w rozdzielczości 4K. Na uwagę zasługuje przede wszystkim bardzo duże pokrycie barw oraz spore możliwości regulacji, dzięki czemu jesteśmy w stanie otrzymać szczegółowe odwzorowanie kolorów, co w pracy grafików czy montażystów jest niezwykle istotne. Monitor jest fabrycznie skalibrowany i posiada certyfikat Calman Verified. Urządzenie zostało także wyposażone w funkcję ASUS ProArt Preset, która umożliwia szybkie dostosowanie palety kolorów do aktualnych działań poprzez wybór odpowiedniego trybu (sRGB, Rec. 709, DCI-P3, Reading, Darkroom, Szybkie renderowanie).

Samsung U28R550UQR

Jeśli chcemy zdecydować się na nieco tańsze rozwiązanie, warto zastanowić się nad monitorem Samsung U28R550UQR. Jest wyposażony w 28-calowy ekran IPS o rozdzielczości 4K. Mamy tutaj do czynienia z dużymi kątami widzenia oraz szeroką paletą wyświetlanych barw. Bardzo ciekawą funkcją monitora jest wyświetlanie obrazu z dwóch źródeł jednocześnie. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy mogli korzystać z dwóch komputerów na podzielonym ekranie.

Dell UltraSharp U3821DW

Dell UltraSharp U3821DW to monitor przeznaczony dla osób, które potrzebują bardzo dużej i wygodnej przestrzeni roboczej. Mamy tutaj do czynienia z ultrapanoramiczną, zakrzywioną matrycą IPS o proporcjach 21:9 i rozdzielczością 4K. Zakrzywiony ekran zapewnia bardzo duże kąty widzenia oraz niespotykaną głębię obrazu. Obraz z monitora całkowicie wypełnia obszar widzenia, przez co nasz wzrok mniej się męczy. Dzięki wbudowanym portom USB możemy bezpośrednio do monitora podłączać urządzenia peryferyjne, dzięki czemu będziemy mogli bezpośrednio do komputera podłączyć np. więcej dysków zewnętrznych bez konieczności stosowania HUB-ów USB.

iiyama LE4340UHS-B1

iiyama LE4340UHS-B1 to kolejna propozycja dla osób potrzebujących dużej przestrzeni roboczej. Mamy tu do czynienia z ekranem o przekątnej 43 cale, który wyświetla obraz w rozdzielczości 4K. Na uwagę zasługują szerokie kąty widzenia, które wynoszą 178 stopni. Co więcej, producent deklaruje kontrast na poziomie 5000:1 oraz jasność wynoszącą 350 cd/m2. Monitor wyposażony jest także w filtr niebieskiego światła oraz funkcję Free Flicker, która niweluje migotanie.

Czym kierować się przy wyborze monitora do pracy?

Jeśli szukamy monitora przeznaczonego typowo do pracy, na początek powinniśmy odpowiedzieć sobie na kilka istotnych pytań. Wiele zależy także przede wszystkim od tego, jaki zawód wykonujemy i co powinien zawierać w sobie ekran, aby spełniać wszystkie lub większość tych warunków. Istnieje też kilka rzeczy uniwersalnych, które są wspólne dla monitorów profesjonalnych.

Ergonomia

Pracujemy średnio po 8 godzin dziennie. Spędzając tak dużo czasu przed monitorem, musimy zadbać o to, aby móc go w odpowiedni sposób ustawić. Najlepszym wyborem będą urządzenia z możliwością wielostopniowej regulacji, która pozwoli na dostosowanie zarówno wysokości, nachylenia czy kąta monitora. Nieodpowiednie ustawienie monitora może bardzo szybko skutkować uciążliwymi bólami szyi oraz pleców.

Ochrona oczu przed niebieskim światłem

Na początek warto zastanowić się, czym właściwie jest to mityczne niebieskie światło. Występuje ono nie tylko w przypadku ekranów, ale jest także obecne w naturze. Na jego działanie jesteśmy wystawieni przez cały czas, ponieważ niebieskie światło jest emitowane przez słońce. Dlaczego więc to właśnie monitory mogą szkodzić naszemu wzrokowi? Jeśli chodzi o niebieskie światło występujące naturalnie, jego natężenie nie jest tak duże. Oczywiście też nie wpatrujemy się w gwiazdę przez cały czas. Siedząc przed monitorem, jesteśmy wystawieni na dużo większe natężenie promieni niebieskiego światła, co może prowadzić do zmęczenia oczu, problemów ze snem a w skrajnych przypadkach do uszkodzenia siatkówki i zwyrodnienia plamki żółtej. Współczesne ekrany wykorzystują technologię, która ogranicza emisję niebieskiego światła. Kupując monitor przeznaczony do pracy, warto rozejrzeć się za modelem, który posiada taką ochronę.

Rozdzielczość i przekątna ekranu

Przed zakupem warto także zwrócić uwagę na rozdzielczość oraz przekątną ekranu. To, na co musimy zwrócić szczególną uwagę to ten pierwszy element. Stawiając obok siebie dwa monitory 24-calowe, ekran o rozdzielczości 4K realnie pomieści więcej elementów niż panel Full HD. Tutaj musimy dopasować także monitor do stanowiska. Nie może on być zbyt mały, ale także zbyt duży. Jeśli na małym stanowisku pracy, na zbyt małej odległości ustawimy bardzo duży monitor, komfort z jego użytkowania będzie bardzo mały.

IPS czy VA - jaką matrycę wybrać?

Praktycznie wszystkie monitory zarówno budżetowe, jak i te z wyższej półki wyposażone są w matryce VA lub IPS. W przypadku wyboru monitora do pracy najlepszą opcją będzie matryca IPS. Przede wszystkim przez wzgląd na szersze kąty widzenia oraz lepsze odwzorowanie barw.

Rodzaj wykonywanej pracy

To, na jaki model monitora powinniśmy się zdecydować, jest uzależnione także od rodzaju wykonywanej przez nas pracy. Inne wymagania będzie miała osoba pracująca w branży kreatywnej, a inne analityk, który potrzebuje dużej przestrzeni na monitorze. W przypadku grafików, projektantów czy montażystów idealne będą monitory, które charakteryzują się realnym odwzorowaniem barw. Z kolei dla osób pracujących z dużą ilością danych i dokumentów idealnie będzie nadawał się monitor ultrapanoramiczny. W ten sposób bez problemu na jednym ekranie zmieścimy, jeśli nie wszystkie, to na pewno większość dokumentów, nad którymi aktualnie pracujemy.