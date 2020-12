Planujesz spotkania wigilijne? Zoom rezygnuje z 40 minutowego limitu

W związku z pandemią koronawirusa tegoroczne święta będą zupełnie inne. Większość spotkań fizycznych zamieni się w wideokonferencje, które pozwolą nam spędzić ten trudny czas razem. Z powodu zbliżających się świat Zoom znosi 40 minutowy limit spotkań, który obowiązuje podczas korzystania z darmowych kont.

Do następujących okresach czasu możemy rozmawiać z wykorzystaniem platformy Zoom bez żadnych ograniczeń:

Oznacza to, że podczas najważniejszych świąt takich jak Chanuka, Boże Narodzenie, Kwanzaa i Nowy Rok możemy komunikować się bez 40 minutowego ograniczenia, które automatycznie zrywa połączenie.

We will be lifting the 40-minute limit for holiday celebrations. ✨ Check out all the details: https://t.co/V0eTl8aIGB #ZoomTogether pic.twitter.com/0MlZt7BRdW