Planujesz zakup PlayStation 5? Możesz mieć problem

Jak wynika ze źródeł związanych bezpośrednio z Sony, firma ostrzegła grupę analityków przed tym, że będą problemy z dostępnością konsoli PlayStation 5 co najmniej do 2022 roku. Informacja ta została przekazana wraz z ostrzeżeniem o tym, że japoński gigant będzie miał problem ze zwiększeniem celów sprzedażowych.

Do 31 marca tego roku na całym świecie sprzedało się 7,8 miliona egzemplarzy konsoli PlayStation 5. W planach jest sprzedaż dodatkowo 14,8 miliona sztuk w bieżącym roku podatkowym. Jeżeli tak się stanie, będą to liczby zbliżone w stosunku do sprzedaży poprzedniego systemu Sony, czyli PlayStation 4 w analogicznym okresie. "Czwórka" do tej pory sprzedała się w nakładzie 115,9 miliona sztuk.

Według osób, które uczestniczyły w odprawie z dyrektorem finansowym Hiroki Tatoki, powiedział on:

Nie sądzę, aby popyt uspokoił się w tym roku, a nawet jeśli w przyszłym roku wyprodukujemy więcej egzemplarzy PlayStation 5, nasza podaż nie będzie w stanie nadążyć za popytem.

Informacja ta nie została oficjalnie podana publicznie a rzecznik Sony odmawia komentarza w tej sprawie.

Na bardzo optymistyczne szacunki Sony nie wpływa fakt, że liczba aktywnych użytkowników PlayStation Network spadła o prawie 5 milionów (ze 114 do 109 milionów w okresie styczeń-marzec) w stosunku do poprzedniego kwartału. W analogicznym okresie spadła również sprzedaż pełnych wersji gier na PlayStation. Na taką sytuację może mieć wpływ choćby okres świąteczny w poprzednim kwartale.

Tatoki powiedział także:

Sprzedaliśmy ponad 100 milionów sztuk PlayStation 4 i biorąc pod uwagę nasz udział w rynku i reputację, nie wyobrażam sobie, aby popyt łatwo spadł.

Ciekawym wydaje się także to, że mimo, że zakup nowej PS5 w sklepie graniczy z cudem, Sony pracuje już nad nową wersją konsoli.