Planujesz zakup projektora do kina domowego? Sprawdź, na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego sprzętu

Projektory są świetną alternatywą dla telewizór, kiedy planujemy stworzenie kina we własnym salonie. Na co zwrócić uwagę przy kupnie projektora? Jakimi modelami warto się zainteresować?

Spis treści

OPTOMA HD28I

OPTOMA HD28I

OPTOMA HD28I to projektor, lampowy, który jest w stanie wyświetlić obraz w jakości FullHD. Producent deklaruje jasność na poziomie 4000 lumenów oraz kontrast 50000:1. Rozmiar obrazu, jaki możemy za jego pomocą wyświetlić waha się od 33,5 do 306 cali. Minimalne wartości uzyskamy umieszczając projektor w odległości zaledwie 1,2 m od ekranu, natomiast maksymalne, kiedy urządzenie znajdzie się 10 metrów od płaszczyzny, na której obraz ma być wyświetlany. Duża jasność projektora sprawia, że dzięki niemu możemy komfortowo oglądać treści nawet w ciągu dnia. Producent deklaruje żywotność lampy do 5000 godzin w trybie normalnym i 6000 godzin w trybie eco.

BENQ TH575

BENQ TH575

BENQ TH575 to kolejny w naszym zestawieniu projektor lampowy, który wyświetla obraz w jakości FullHD. Deklarowana przez producenta jasność to 3800 lumenów, natomiast kontrast wynosi 15000:1. W zależności od tego, jak daleko od ekranu ustawimy sprzęt, tak duży obraz możemy uzyskać. Są to wartości od 30 do 300 cali. Przykładowo, projektor oddalony o około 5 metrów, wyświetli obraz w rozmiarze 150 cali. Projektor charakteryzuje się kontrastem 0,65 DMD, który zapewnia głębszą czerń bez efektów rozmycia oraz funkcję Black Detail Enhancement, która podkreśla drobne szczegóły w ciemnych scenach, bez utraty wydajności w jaśniejszych barwach.

Zobacz również:

LG HU810PW

LG HU810PW

LG HU810PW to projektor laserowy wyświetlający obraz w rozdzielczości 4K. Deklarowana jasność to 2700 lumenów, natomiast kontrast jest na poziomie 2000000:1. Jest w stanie wyświetlić obraz rozmiaru 40 cali, kiedy jest ustawiony 1,1 metra od ekranu. Z kolei, jeśli znajdzie się w odległości około 5 metrów, uzyskamy obraz o rozmiarze 300 cali. Na uwagę zasługuje tryb Iris, dzięki któremu możemy automatycznie dostosować parametry projektora w zależności od tego, czy oglądamy w ciągu dnia, czy w zaciemnionym pomieszczeniu. Projektor wyposażony jest także w system webOS 5.0, dzięki czemu po podłączeniu projektora do sieci, mamy bardzo łatwy dostęp do funkcji smart. Żywotność lasera w tym modelu to aż 20000 godzin w trybie normalnym.

PHILIPS NeoPix 720

PHILIPS NeoPix 720

Jeśli budżet, jakim dysponujemy, pozwala nam na wydanie tylko nieco ponad 2000 zł, możemy pokusić się o wybór projektora PHILIPS NeoPix 720. Zapewnia rozdzielczość FullHD, jednak deklarowana jasność to jedynie 700 lumenów. Możemy dzięki niemu uzyskać obraz w rozmiarze od 20 do 120 cali. Posiada także system Android TV, dzięki któremu zyskujemy dostęp do zasobów sieciowych po podłączeniu go do sieci. Jeśli jednak zależy nam na komfortowym oglądaniu także w dzień i jesteśmy w stanie zrezygnować z funkcji smart, warto zdecydować się na nieco droższy model o lepszej jakości.

ACER PD1530i

ACER PD1530i

ACER PD1530i to projektor rzucający obraz w jakości FullHD. Dzięki deklarowanej jasności na poziomie 3000 lumenów, ulubione filmy i seriale możemy oglądać komfortowo zarówno w dzień i w nocy. Co więcej, za sprawą palety barw osiągającej 125% gamy kolorów Rec. 709 możemy cieszyć się doskonałymi wrażeniami. W zależności od odległości, w jakiej ustawimy projektor, możemy cieszyć się rozmiarem obrazu sięgającemu aż 300 cali. Co więcej, producent deklaruje żywotność lampy do 20000 godzin w trybie normalnym i 30000 godzin w trybie eco. Urządzeniem możemy sterować za pomocą aplikacji mobilnej.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie projektora do domu?

Projektor zamiast telewizora w naszym salonie to bardzo dobry pomysł, w szczególności w przypadku osób, które chcą poczuć się we własnym domu jak w prawdziwym kinie. Na co trzeba zwrócić uwagę przy zakupie projektora do domu?

Projektor lampowy czy laserowy?

Aktualnie na rynku znajdziemy dwa rodzaje projektorów, lampowe oraz laserowe. Czym się od siebie różnią?

Przede wszystkim chodzi o technologię wyświetlania obrazu. Przez wiele lat w projektorach prym wiodły lampy. Od jakiegoś czasu jednak urządzenia laserowe coraz odważniej przepychają się na rynku. W przypadku tych drugich, zamiast lampy w projektorze zamontowany jest laser półprzewodnikowy. Jeśli chodzi o jasność oraz jakośćobrazu, obie technologie w tym momencie mogą pochwalić się porównywalnymi osiągami. Największą różnicą jest możliwość ustawienia projektora. W przypadku tradycyjnych urządzeń lampowych projektor musimy umieścić w odpowiedniej odległości od ekranu, np. na podwieszanym stelażu na drugim końcu pokoju. Tutaj im większa odległość, tym większy obraz jesteśmy w stanie wyświetlić. Jeśli chodzi o projektory laserowe, odległość też oczywiście ma znaczenie, jednak jest ona o wiele mniejsza. Takie urządzenia możemy postawić nawet kilkanaście centymetrów od ściany czy ekranu, aby uzyskać obraz wielkości grubo ponad 100 cali. Dokładne rozmiary uzależnione są od szczegółowej specyfikacji danego urządzenia.

Przy wyborze rodzaju projektora warto też zwrócić uwagę na to, jak często będziemy korzystać z projektora. Jeśli rzeczywiście będzie on traktowany jako sprzęt do oglądania filmów czy seriali, czyli kilka godzin dziennie, warto zwrócić uwagę na projektor lampowy. Co prawda charakteryzuje się niższą żywotnością, jednak nowoczesne technologie pozwalają cieszyć się z jego działania nawet ponad 10 lat (przykładowo, jeśli żywotność lampy wynosi 10 000 godzin). Projektory laserowe mogą poszczycić się o wiele większą żywotnością, jednak musimy w takiej sytuacji liczyć się z tym, że początkowy koszt takiego urządzenia będzie większy.

Jasność

Kolejną rzeczą, na jaką powinniśmy zwrócić szczególną uwagę to jasność projektora. Im wyższa, tym lepsza. Dzięki temu będziemy mogli komfortowo oglądać ulubione treści nawet w ciągu dnia bez konieczności zaciemniania pomieszczenia.

Rozmiar i jakość

Projektory znane są z tego, że są w stanie wyświetlać bardzo duży obraz w dobrej jakości. To, jaka będzie ostateczna wielkość wyświetlanych treści, zależy przede wszystkim od możliwości pomieszczenia, czyli odległości, w jakiej jesteśmy w stanie umieścić projektor od ekranu. Co to jakości wyświetlanego obrazu, tutaj wszystko zależy od naszych preferencji. Jeśli wystarczy nam dobra jakość, wystarczy zdecydować się na projektor rzucający obraz w rozdzielczości Full HD. Jeśli jednak zależy nam na doskonałych wrażeniach, projektory 4K będą dla nas najlepszych wyborem.