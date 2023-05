Planujesz zakupy w sklepie Decathlon? Teraz możesz skorzystać z darmowej dostawy

W ten weekend w sklepie Decathlon trwa darmowa dostawa. To idealny moment, aby pomyśleć o zakupach.

Jeśli planowaliście zakupy w internetowym sklepie Decathlon, to istnieje idealna okazja, aby zrobić to w ten weekend. Tylko od 26 do 29 maja trwa darmowa dostawa. Obowiązuje ona niezależnie od wartości produktów w koszyku. Dlatego nieważne co zamówicie i i z jakiej opcji dostawy skorzystacie, możecie liczyć na bezpłatne dostarczenie wybranych rzeczy. To dobra okazja, bo na co dzień darmowa dostawa jest możliwa, jeśli wartość koszyka przekroczy 149 zł.

Poza tym, w sklepie znajdziemy mnóstwo przecenionych produktów, w tym np. rowery elektryczne . Warto też rzucić okiem na hulajnogi elektryczne w niższych cenach.

Sencor Scooter Two S60 - zobacz

- zobacz Razor E100 PowerCore - zobacz

- zobacz Funscooter F10 MAX PRO+ - zobacz

Zobacz również: