Plastik, który w kilka dni zmieni się w domowy kompost. Bio-plastik - to nie żart

Ten wynalazek może być rewolucyjny - dodatek do plastiku, który sprawi, że foliowa torebka nie tylko rozłoży się w ciągu dni, ale posłuży za kompost. Bio-plastik to ratunek dla przyrody i ludzi.

Szczególnie w ostatnich latach wzrosła ilość inicjatyw, mających na celu ochronę środowiska. Zwłaszcza, że najgorszym w tej kwestii czynnikiem jesteśmy my – ludzie, oraz produkowane przez nas odpady. W ramach prób ratowania naszej planety powstało już wiele ciekawych pomysłów, uwzględniających np. modę na przedmioty i ubrania z materiałów przetworzonych, czy różnorodne metody pozyskiwania śmieci ze środowiska i ich recykling. Teraz jednak opracowano coś, co wydaje się jeszcze łatwiejsze i skuteczniejsze, a dodatkowo nie wymaga dużych inwestycji.

Plastik zmieniający się w kompost – ratunek dla środowiska

Odkrycia dokonała ze swoim zespołem Ting Xu z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkley. Naukowcy opracowali enzymy, które po dodaniu do biodegradowalnych tworzyw, np. stosowanych w opakowaniach produktów, powodują, że można zmienić je w kompost. To znaczy, że materiały te nie tylko szybciej niż zwykłe rozłożą się, ale mogą być wręcz pożyteczne dla środowiska, służąc jako nawóz.

Co więcej, nie mówimy tu o długim okresie, ponieważ wystarczy kilka dni (maksymalnie kilka tygodni) od umieszczenia takiego plastiku w wodzie lub kompostowniku, aby całkowicie się on rozłożył.

Tym sposobem, środowisko nie będzie nadmiernie zaśmiecane, gdyż nawet wtedy, gdy trafią do niego odpady, to i tak się szybko rozłożą i wejdą w skład kompostu. Chyba wszystkim ludziom będzie lepiej żyć w czystszym i zdrowszym, a także bardziej estetycznym otoczeniu.

Bio-plastik - niedrogi i wytrzymały

W przypadku rozpowszechnienia tego typu rozwiązań, jednym z głównych czynników są koszta ich stosowania. Na szczęście, to najnowsze rozwiązanie nie wymaga znacznie wzmożonych nakładów w procesie produkcyjnym, ponieważ stanowi zaledwie 0.02% materiału.

Nie ma także obaw o solidność i wytrzymałość powstałych w tym procesie tworzyw. Badania bowiem wykazały, że zastosowanie tych ekologicznych enzymów w żaden sposób nie zmniejsza elastyczności i wytrzymałości produktów końcowych.

Tak więc, skoro nie szkodzi produktom oraz nie zwiększa kosztów ich tworzenia, a jednocześnie wspiera środowisko i tym samym sprzyja ludziom – ten wynalazek nie ma wad. Należy więc czekać, aby działania mające na celu rozpowszechnienie tego rozwiązania jak najszybciej przyniosły skutek. Wtedy my, nie wiedząc co zrobić ze zużytą torebką plastikową, po prostu wrzucimy ją do doniczki i poczekamy, aż użyźni nasze kwiatki.

