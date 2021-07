Plastik rozpadający się w tydzień

Wytworzono nową formę plastiku, który rozpada się w ciągu tygodnia pod wpływem promieni słonecznych i tlenu. A to wszystko przez przypadek!

Naukowcy wciąż wprowadzają zmiany w procesie produkcji plastiku w celu uzyskania formy rozkładającej się w środowisku o wiele bezpieczniej i szybciej niż obecne wersje tego materiału. Odpady z tworzyw sztucznych zaśmiecają ziemię i wodę na całym świecie. Chińscy badacze zademonstrowali właśnie tworzywo ulegające degradacji w ciągu tygodnia pod wpływem światła słonecznego i tlenu, co może przyczynić się do łatwiejszej utylizacji elektroniki, gdy przestanie być użyteczna.

Liang Luo z chińskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii Huazhong pracował nad zaawansowanym typem czujnika chemicznego, dzięki któremu opracował nowatorską folię polimerową, zmieniającą kolor w odpowiedzi na poziom pH. Cały proces napędzany był przez unikalną strukturę molekularną z łańcuchami monomerów, tworzącymi kolor głębokiej czerwieni i zabierającymi go, gdy wiązania zostały zrywane. Luo odkrył szybkie znikanie koloru oraz to, że materiał rozpadał się zaledwie po kilku dniach spędzonych na słońcu. Mężczyzna nieumyślnie stworzył niezwykle obiecującą, przyjazną dla środowiska wersję tworzywa sztucznego. Naukowiec planuje nadal badać możliwości związane z plastikiem, ale zauważa, że ​​komercjalizacja jest jeszcze odległa. Struktura molekularna materiału sprawia, że ​​nie nadaje się on do użycia w butelkach po napojach czy torbach na zakupy, ponieważ jako materiał funkcjonalny jest stabilny tylko w ciemności i bez tlenu. Może jednak znaleźć zastosowanie w elastycznej elektronice lub smartfonach. Z pewnością będziemy czekali na dalszy rozwój badań.

Źródło: newatlas.com