Platige Image - animacja "Koala" ukazuje potencjał Unreal Engine 4

Polskie studio zaprezentowało swoje najnowsze dzieło, a jest nim która animacja - "Koala", która powstała przy pomocy silnika graficznego Unreal Engine 4.

Studia Platige Image nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, od lat polski zespół zajmuje się tworzeniem imponujących animacji 3D, ale również efektów wizualnych na potrzeby kina, reklamy czy ogólnie pojętej rozrywki.

Najnowszy projekt Platige Image to krótka animacja o tytule "Koala", która jest jednocześnie demonstracją możliwości nowej technologii, z której korzysta studio, a mianowicie Unreal Engine 4.

Rafał Kidziński - CG Supervisor w Platige Image, tak oto komentuje pierwsze próby zespołu z Unreal Engine 4.

Od dłuższego czasu widzieliśmy ogromny potencjał drzemiący w silnikach czasu rzeczywistego. Ostatnie dwa lata to dynamiczny rozwój hardware'u, a także samych narzędzi potrzebnych do realizacji cinematików i VFXów. Wszystko to sprawia, że korzystanie z Unreal Engine pozwala nam na kompleksowe tworzenie bardziej wymagających form.

"Koala" wygląda znakomicie, a jest to zasługą m.in. technologii renderowania - ray tracing, która, w dużym uproszczeniu, odpowiada za wszelkie efekty świetlne i ich zachowanie. Co ciekawe, wybór Unreal Engine 4 przez studio Platige Image nie był przypadkowy. Warto tu przypomnieć, że silnik firmy Epic jest w stanie pokazywać efekty zmiany oświetlenia w czasie rzeczywistym, bez konieczności czekania na wyrenderowanie obrazu, co znacznie skraca czas pracy.

Jak prezentuje się "Koala" możecie podziwiać tutaj.

