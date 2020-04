Płatne programy, które przez czas pandemii są dostępne za darmo

Najlepsze programy w swoich dziedzinach są w tej chwili udostępniane bezpłatnie na czas trwania pandemii COVID-19. Sprawdźcie czy, któryś z poniższych programów przyda wam się podczas pracy zdalnej.

Spis treści

Wiele osób zostało wysłanych do domów z myślą o pracy zdalnej. Co innego gdy korzystamy z internetu pracując na naszym biurowym komputerze, a co innego gdy do tych celów musimy wykorzystywać nasz prywatny sprzęt. Kiedy wokoło nie ma gromadki współpracowników, wykonywanie zadań może być trudniejsze niż zwykle

Niektórzy wiodący producenci wyciągają więc rękę aby ułatwić podjęcie decyzji o pozostaniu w domowym zaciszu, udostępniając za darmo dostęp do swojego, na co-dzień płatnego oprogramowania. Jest to działanie z korzyścią dla samych pracowników, jak również producentów, którzy dzięki takim akcjom, przybliżają użytkownikom swoje oprogramowanie.

Poniżej przedstawiamy listę najlepszych programów, z których można korzystać bezpłatnie przez czas panowania koronowirusa.

Programy do komunikacji i współpracy

Microsoft Teams

Microsoft udostępnia dla wszystkich bezpłatny, 6-miesięczny okres próbny swojego oprogramowania Microsoft Teams w wersji premium. Program pozwala swoim użytkownikom na tworzenie konferencji i nawiązywanie wideo-połączeń. Program jest odpowiednikiem darmowej platformy Discord lub częściowo płatnej Slack. Przejdź do oferty

Google Hangouts Meet

Hangouts Meet to rozbudowana wersja w pełni darmowego programu Hangouts, z której bezpłatnie będzie można korzystać do 1 lipca. Meet różni się od swojego darmowego odpowiednika tym, że jest wstanie "pomieścić" o wiele więcej użytkowników. Na czacie może być równocześnie do 250 użytkowników, natomiast podczas nadawania wideo na żywo - aż 100 tysięcy. Będzie to ciekawe rozwiązanie dla szkół i uczelni. Przejdź do oferty

WAVE od Motoroli

WAVE jest narzędziem do uproszczonej komunikacji dla służ medycznych i wszystkich osób, które są na "gorącej linii". Oprogramowanie będzie darmowe przez 3 miesiące. Posiada ono funkcję "Naciśnij i mów", pozowała ona na utworzenie stałej tele-konferencji z różnego typu urządzeń - telefonów stacjonarnych, smartfonów, tabletów, komputerów i wielu innych. Przejdź do oferty

Blizz od TeamViewer

TeamViewer jest to oprogramowanie do udostępniania zdalnego pulpitu wraz z możliwością utworzenia konferencji i tele-konferencji. Płatna, rozszerzona wersja Blizz która będzie dostępna za darmo, po zgłoszeniu odpowiedniego zapotrzebowania, pozwala uzyskać wyższą jakość obrazu - 4k oraz nawiązać jednoczesne połączenie z nawet 50 użytkownikami. Producent oprogramowania kieruje swoje oprogramowania do pomocy szkołom i uczelniom. Przejdź do oferty

Antywirusy

Bitdefender

Bitdefender rozszerza swój bezpłatny okres próbny do 12 miesięcy dla wszystkich organizacji, które walczą z pandemią koronowirusa. Firma chce zapewnić zwiększone bezpieczeństwo między innymi dostawcom usług i sprzętu medycznego aby mogli działać pełną para, nie martwiąc się o ataki z cyberprzestrzeni. Przejdź do oferty

Kaspersky Endpoint Security

Kaspersky udostępnia bezpłatnie podstawowe narzędzia do bezpieczeństwa: Endpoint Security for Business Advanced, Hybrid Cloud Securit, EndPoint Security Cloud Plus oraz Security do Microsoft Office 365 (który działa również z Microsoft Teams oraz Sharepoint Online). Aby otrzymać darmowy dostęp firmy muszą zgłosić zapotrzebowanie bezpośrednio do producenta. Polskie przedstawicielstwo dostawcy oprogramowania, podkreśla na portalach społecznościowych, że ofertę kieruje do szkół i uczniów. Przejdź do oferty

HP Sure Click Pro

Hp oferuje bezpłatnie swoją technologię izolacji stworzoną do ochrony przed wbudowanymi złośliwymi oprogramowaniami. Sure Click Pro jest to ulepszona wersja o rozszerzonym zasięgu. Pozwala ona użytkownikom na bezpieczne edytowanie dokumentów Microsoft Word i Excel, jak i odczyt plików PDF. Dodatkowo umożliwia dostęp do spakowanych plików w formacie .zip, które otwierane są w odizolowanym kontenerze. Z programu będzie można korzystać bezpłatnie do 30 września tego roku.

Przejdź do oferty

Cloudflare for Teams

Cloudflare będzie dostępny za darmo do 1 września tego roku. Program umożliwia bezpieczny dostęp do aplikacji wewnętrznych bez potrzeby używania VPN'a. W razie problemów w okresie bezpłatnego użytkowania, możliwe będzie skorzystanie z 30 minutowej pomocy z ekspertem technicznym. Przejdź do oferty

VPN

Surfshark VPN

Firma Surfshark udostępnia 6-miesięczny, darmowy dostęp do swojego VPN'a. Program umożliwia zmianę IP komputera, dzięki temu użytkownicy mogą zachować prywatność i ominąć ograniczenia związane z lokalizacją (możemy udawać, że nasz komputer znajduje się np. w Indiach i korzystać z tamtejszej wersji Netflixa). Firma udostępnia swoje oprogramowanie firmom do 10 pracowników. Przejdź do oferty

Atlas VPN

Atlas VPN w wersji premium będzie darmowy przez 3 miesiące. Producent oprogramowania chce tym samym pomóc ludziom mieszkającym w krajach, w których informacje na temat pandemii są ograniczane. Przejdź do oferty

Ghostery Midnight

Darmowe oprogramowanie Ghostery Midnight będzie dostępne w wersji bez reklam przez 3 miesiące. Użytkownicy po wpisaniu hasła "WORKATHOME", nie tylko pozbędą się reklam ale również otrzymają preferencyjne funkcje dotyczące blokowania. Przejdź do oferty

Do montażu, obróbki i edycji wideo oraz zdjęć

Serif Affinity Suite

Serif udostępnia dla twórców 90-dniowy, bezpłatny okres próbny dla pakietu Affinity Suite oraz zniżkę 50% (119,99PLN) na zakup oprogramowania. Pakiet Affinity Suite to profesjonalne oprogramowanie do obróbki zdjęć oraz tworzenia projektów graficznych. Pakiet Affinity składa się z Affinity Publisher, Affinity Photo, Affinity Workbooks oraz Affinity Designer. Przejdź do oferty

Final Cut Pro X & Logic Pro X

Apple wydłużył bezpłatny okres próbny Final Cut Pro X dla wszystkich użytkowników do 90-dni (z 30 dni) oraz pierwszy raz udostępni za darmo dostęp do Logic Pro X (również 90-dniowy). Final Cut Pro X jest profesjonalnym oprogramowaniem do obróbki wideo, natomiast Logic Pro X to oprogamowanie do profesjonalnej obróbki, miksowania i produkcji muzyki. Przejdź do oferty Final Cut Pro X Przejdź do oferty Logic Pro X

Avid

Avid udostępnia bezpłatnie 90-dniową licencję do oprogramowania umożliwiającego edycję audio i wideo. Producent kieruje darmową wersję swojego oprogramowania do szkół i uczelni oraz swoich obecnych klientów. Przejdź do oferty

Inne

NVIDIA vGPU

NVIDIA udostępnia za darmo 90-dniową wersję oprogramowania umożliwiającą korzystanie z wirtualnej karty graficznej z serii od 128 do 500. NVIDIA vGPU pozwala firmom na wdrażanie wirtualnych stacji roboczych i obliczeniowych. Przejdź do oferty

Empik Premium

Empik udostępnia darmową, 60-dniową subskrybcję na tysięce e-book'ów i audiobook'ów jak i do wiele słuchowisk czy podcastów. Aby aktywować promocję należy ściągnąć aplikację Empik Go i złożyć zamówienie na pakiet premium o wartości 0 PLN. Przejdź do oferty

Allegro Smart!

Allegro udostępnia swoim użytkownikom za darmo Allegro Smart! do 18 kwietnia. Użytkownicy przy zakupach za minimum 40 PLN będą mogli skorzystać z darmowej wysyłki u niektórych sprzedających. Usługa po okresie promocyjnym wygaśnie i nie będzie odnawiana, chyba że użytkownik postanowi inaczej. Przejdź do oferty

