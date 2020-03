Płatności za autostrady Autopay na rachunku Play

Polska jako pierwsza w Europie, a druga na świecie, będzie krajem, w którym pojawi się możliwość doliczenia do rachunku za telefon opłat za przejazdy autostradą. Rozwiązanie to wprowadza Play przy użyciu Autopay.

Płatność za przejazd autostradą doliczana do rachunku za telefon? Jak na razie jest to dostępne wyłącznie w USA i to tylko w ramach programu pilotażowego. W Polsce rozwiązanie to pojawia się dzięki współpracy Play i Autopay. Czym jest Autopay? To system automatycznych płatności za przejazdy na odcinkach autostrad A1 i A4. Użytkownik aplikacji podczas rejestracji podaje markę, numer i dowód rejestracyjny samochodu, co pozwala mu na przejeżdżanie przez bramki na autostradzie bez konieczności przystawania. Dzięki opcji dodania telefonu, która jest możliwa w sieci Play, użytkownik może zapłacić za przejazdy autostradą razem z rachunkiem za telefon. Każda opłata doliczana jest automatycznie do rachunku.

Płatności za autostrady są doliczane do faktury bezpośrednio po każdym zakończonym przejeździe. Co ważne, Play nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za korzystanie z tej metody płatności. Ta metoda płatności może cieszyć się popularnością wśród kierowców, którzy nie chcą podawać danych dotyczących swojej karty płatniczej. Monika Boroszewska, Chief Product Officer Autopay, podkreśla wygodę tego rozwiązania: "Podczas podróży nie trzeba uruchamiać aplikacji, nie trzeba nawet mieć przy sobie telefonu, na który została pobrana. Nie ma również potrzeby instalacji dodatkowego urządzenia do samochodu. Użytkownicy Autopay przejeżdżają automatycznie przez bramki, co jest gigantyczną oszczędnością czasu w trakcie weekendów czy szczycie sezonu turystycznego, gdy kierowcy stoją w kilometrowych kolejkach "

System Autopay działa na wszystkich płatnych odcinkach AmberOne Autostrady A1 na odcinku Toruń-Gdańsk oraz na Autostradzie A4 - na odcinku Katowice-Kraków.