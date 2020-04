Play At Home Initiative - darmowe Journey oraz Uncharted od Sony

Chcąc podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zmniejszenia skutków pandemii firma Sony Interactive Entertaiment ogłosiło inicjatywę Play At Home. Czym jest oraz kto i kiedy może z niej skorzystać?

Spis treści

Na inicjatywę Play At Home składają się trzy elementy:

Wpłata na cele charytatywne

Przy pomocy funduszu Sony Global Relief Fund COVID-19 firma będzie wspierała osoby walczące z wirusem na pierwszej linii - zdalnie pracujących nauczycieli i ich podopiecznych, a także społeczność twórców.

Bezpłatne gry w ramach inicjatywy Play At Home

PlayStation oferuje graczom bezpłatne gry, które w określonym czasie można pobrać, a które zostaną w bibliotece gracza już na zawsze. W Niemczech i Chinach będą to gry Knack 2 i Journey które będzie można pobrać od 16 kwietnia o 5:00 (15 kwietnia o 20:00 czasu PDT) do 6 maja 2020 o 5:00 (5 maja o 20:00 czasu PDT). W pozostałych krajach Uncharted - Kolekcja Nathana Drake'a oraz Journey, te będzie można pobrać od 16 kwietnia o 5:00 do 6 maja 2020 o 5:00.

Rozpoczynamy akcję Play At Home! Bądź bezpieczny i odbierz Uncharted: Kolekcja Nathana Drake'a i Journey. Do pobrania za darmo od 16 kwietnia aż do 6 maja. #PlayAtHome ???? pic.twitter.com/JqaThdTHcR — PlayStation Polska (@PlayStationPL) April 14, 2020

Pierwszej gry Uncharted - Kolekcja Nathana Drake'a nie trzeba przedstawiać graczom, w jej skład wchodzą 3 zremasterowane na PlayStation 4 tytuły studia Naughty Dog:

Uncharted: Fortuna Drake’a

Uncharted 2: Pośród złodziei

Uncharted 3: Oszustwo Drake’a

Długie godziny przymusowego siedzenia w domu idealnie nadają się na rozgrywkę pełną akcji i poszukiwania przygód z udziałem Nathana Drake'a.

Drugi tytuł to Journey - urzekająca tajemniczością, piękna przygodówka. Jej przekaz podkreśla pozytywny stosunek do życia mimo rozczarowań - teraz przesłanie wybrzmiewa jeszcze wyraźniej.

Aby wszystkim użytkownikom został zapewniony dostęp do sieci, pobieranie gier w Europie i USA będzie trwało nieco dłużej. Wiąże się to z celem Sony Interactive Entertaiment, skupionym na zachowaniu dostępu do internetu .

Wsparcie finansowe dla twórców

Społeczność gamingowa to przede wszystkim niezależni developerzy. Sony Interactive Entertaiment bierze pod uwagę ich obecne zmagania z problemami finansowymi i powołałuje fundusz, który będzie ich wspierał w tym ciężkim czasie. Jednocześnie przedsiębiorstwo przekazuje na ich rzecz 10 mln dolarów. Więcej informacji na temat funduszu pojawi się już niebawem..