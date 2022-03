Play kupiło UPC Polska! Co to oznacza dla klientów firmy?

Komisja Europejska wyraziła zgodę na nabycie przez P4 Sp. z o.o. ("P4") spółki UPC Polska Sp. z o.o. ("UPC Polska"), stwierdzając, że nabycie nie budzi zastrzeżeń dotyczących konkurencji.

Fot. Play

We wrześniu 2021 roku spółka P4 (Play) będąca częścią Grupy iliad, podpisała umowę nabycia UPC Polska, będącej częścią Liberty Global, w ramach transakcji o wartości 7 mld zł. Dzisiejsza zgoda Komisji Europejskiej jest kluczowym warunkiem pozwalającym na sfinalizowanie umowy w przybliżonej dacie 1 kwietnia 2022 roku, zgodnie z ustaleniami stron. W następstwie otrzymanej decyzji, strony transakcji pracują nad podpisaniem finalnej umowy i dokonaniem rozliczeń finansowych w możliwie najkrótszym czasie, zgodnie z umową SPA.

Co to oznacza dla obecnych klientów UPC? Nabycie przez P4 UPC Polska, największej pod względem przychodów spółki Liberty Global w Europie Środkowo-Wschodniej, otwiera nowe możliwości w obszarze usług konwergentnych dedykowanych klientom indywidualnym i biznesowym na polskim rynku. Transakcja realizuje także chęć przyspieszenia inwestycji w sieci światłowodowe oraz przyczynia się do wdrożenia wizji i ambicji spółki w zakresie inwestowania w najnowocześniejsze sieci, usługi mobilne oraz szerokopasmowe.

