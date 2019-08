Play najszybszą siecią mobilną w Polsce

Play otrzymał nagrodę od Ookla - producenta aplikacji speedtest.net

Spis treści

Play przygotował dziś specjalną konferencję prasową dla dziennikarzy w swojej siedzibie w Warszawie.

Spotkanie rozpoczęło się przemówieniem Michała Ziółkowskiego - Chief Technical Officer odpowiedzialnego w Play za rozwój sieci oraz rozbudowę stacji bazowych.

Play chwali się, że w chwili obecnej jest operatorem, który rozwija swoją sieć szybciej od krajowych konkurentów. Tylko w I półroczu 2019 roku uruchomiono 448 nowych stacji bazowych. Obecnie sieć posiada łącznie 7382 stacje bazowe. Telekom podkreśla, że ich stacje bazowe posiadają obsługę średnio 6,7 pasm łączności. CTO podkreślił, że firma stawia na sporą wysokość swoich masztów - gdzie tylko jest to możliwe budowane są stacje o wysokości 60 metrów. Dodatkowo podkreślono, jak ważna jest odpowiednia lokalizacja stacji bazowych. Operator dąży do umieszczania ich jak najbliżej swoich odbiorów, aby zredukować czas opóźnień, polepszyć jakość sygnału oraz prędkość połączenia.

Według danych Play powyżej 90 procent stacji bazowych umieszczonych w miastach (według polskiego prawa miejscowości mające powyżej 2000 mieszkańców) podłączonych jest do sieci szkieletowej za pomocą łącza o przepustowości wynoszącej co najmniej 1 Gb/s. Takie rozwiązanie umożliwia szybką modyfikację nadajników.

Znaczny wzrost transmisji danych

Michał Źiółkowski przez chwilę skupił się również na ciekawych statystykach. Ruch w sieci Play wzrósł o 31 procent. Porównywano drugi kwartał 2018 i 2019 roku. Klienci korzystający z infrastruktury sieci Play przesłali odpowiednio 194 PB oraz 254 PB danych. Przypominamy, że 1 PB to 1000 TB, a 1 TB to 1000 GB. Liczby te robią wrażenie i uświadamiają, że dalsza modyfikacja sieci bazowej oraz włączenie do użytku sieci typu 5G jest nieuniknione.

Wzrosła również transmisja danych w godzinach szczytu. W drugim kwartale 2018 roku wynosiła ona 391 Gb/s, a w drugim kwartale 2019 roku już 484 Gb/s. To wzrost o niespełna 1/4.

Rozbudowa własnej sieci stacji bazowych

Play szczyci się rozbudową własnej infrastruktury sieciowej. Zaczęła się ona w czwartym kwartale 2016 roku. Obecnie Play jest na półmetku. Po 10 kwartałach wzrosła ilość nadajników, a także pokrycie zasięgiem. Finalnie rozbudowa zakończy się za kolejne 10 kwartałów.

Statystyki przedstawione przez Play pokazują, że pokrycie zasięgiem sieci 2G wzrosło z 90 procent populacji do 97,2 procent, sieci 3G z 94 procent do 98,7 procent, a najszybszej sieci 4G LTE z 93 procent do 98,1 procent.

Testy syntetyczne - SpeedTest.pl

Według polskiej domeny SpeedTest.pl Play posiada pierwsze miejsce w rankingu. W okresie od 1.07.2019 do 31.07.2019 roku średnia prędkość pobierania wynosiła 23,24 Mbps (+ 7 procent), prędkość wysyłania 7,34 Mbps (+ 9 procent). Średni ping wzrósł o trzy procent i wynosił 47 ms. Przeprowadzono 52804 testy. Razem z Play pierwsze miejsce zajmuje również T-Mobile z praktycznie niezauważalnie gorszymi rezultatami. Dalej uplasowało się Orange oraz Plus.

Przyszłość - Sieć 5G

Play nie ukrywa, że przyszłością jest sieć 5G i nie ma już od tego odwrotu. Firma jako pierwsza w Polsce wdrożyła już pierwszy testowy nadajnik sieci 5G. Play otrzymał zgodę na wykorzystanie częstotliwości od 3,4 GHz do 3,6 Ghz na potrzeby sieci 5G w Toruniu. To właśnie tam do klasycznego masztu dodano moduł pozwalający na uruchomienie sieci 5G.

Testy ruszyły 29 czerwca 2019 roku. Na potrzeby przeprowadzania testów do Torunia zaproszono youtuberów, influencerów i inne znane osobowości, które mogły w dowolny sposób przetestować działanie sieci 5G.

Wszystkie testy przeprowadzono przy wykorzystaniu urządzeń końcowych od Huawei. Użyto jedyny dostępny w oficjalnej sprzedaży smartfon z obsługą sieci 5G - Mate 20 X 5G. Urządzenie to od 2 sierpnia 2019 roku dostępne jest w regularnej sprzedaży dla klientów sieci Play. Skorzystano również z routera domowego z obsługą 5G.

Źródło: Play

Dodatkowo poinformowano, że od 17 lipca 2019 roku Play wraz z Ericssonem planują uruchomienie sieci 5G na stadionie Legii w Warszawie. Ma to być pierwszy stadion w Polsce pokryty zasięgiem sieci 5G oraz jeden z pierwszych na starym kontynencie.

Przyszłość - co poza 5G?

Play na konferencji przedstawił także trochę szczegółów w związku z dalszą rozbudową sieci. Do końca 2021 roku infrastruktura ma liczyć 9500 stacji bazowych.

Operator w dalszym ciągu zamierza kontynuować współpracę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy oraz instalować dodatkowe tymczasowe stacje bazowe na dużych wydarzeniach. Jako przykład podano festiwal POL'AND'ROCK 2019.

W czasie trwania wydarzenia Play wzmocnił infrastrukturę sieciową. Umiejscowiono 13 dodatkowych stacji bazowych w bezpośrednim otoczeniu miasteczka festiwalowego. Ze statystyk operator dowiedział się, że do sieci logowało się ponad 120 tysięcy użytkowników sieci Play. Podczas wydarzenia klienci wykonali łącznie 2400000 minut połączeń głosowych (wzrost o 14 procent względem ubiegłorocznej edycji). Pobrano również prawie 60 TB danych (wzrost o 50 procent).

Play ma zamiar informować społeczeństwo nie interesujące się na co dzień nowymi technologiami o możliwościach, jakie daje sieć 5G.

Komunikat prasowy z końca czerwca 2019 roku mówi, że "Play jako pierwszy operator w Polsce daje klientom możliwość przetestowania technologii 5G w rzeczywistych warunkach."

Obecnie nadal nie znamy szczegółowych informacji, ale Play zamierza udostępnić technologię 5G wraz z kompatybilnymi urządzeniami części swoich klientów, którzy mieszkają na terenie, gdzie zainstalowane zostaną testowe stacje bazowe 5G.

Oookla - Speedtest.net

Na spotkaniu pojawili się także przedstawiciele firmy Ookla, której flagowym produktem jest popularny speedtest.net. Przedstawili oni ciekawe dane dotyczące internetu w Polsce.

Z aplikacji Speedtest w Polsce korzysta 268205 użytkowników. Wykonali oni łącznie 1309677 testów.

Oto wyniki wszystkich testów po uśrednieniu:

Średnia prędkość pobierania wynosi 30.02 Mbps

Średnia prędkość wysyłania wynosi 9.79 Mbps

Średnie opóźnienie wynosi 38 ms

Play operatorem z najszybszym internetem w Polsce

Obecność przedstawicieli Ookla nie była przypadkowa. Play otrzymało nagrodę za najszybszy internet mobilny w Polsce.

Fastest Mobile Network in country to nagroda przyznawana operatorom, którzy oferują najszybszy i najstabilniejszy internet. Co ważne nagroda przyznawana jest po analizie wszystkich testów wykonanych przez użytkowników danej sieci.