Play poszerza ofertę PLAY NOW TV o trzy nowe kanały - z czego możemy skorzystać?

W ofercie PLAY NOW TV i PLAY NOW pojawią się trzy nowe kanały: AXN White i AXN Black w pakiecie Extra oraz France24 w ofercie News.

Kanały będą dostępne od 1 października w ofercie programowej PLAY NOW i PLAY NOW TV. Programy AXN, AXN Black i AXN White będą odkodowane przez cały październik dla wszystkich klientów PLAY NOW i PLAY NOW TV bez dodatkowych opłat.

AXN Black - znajdziemy tam wiele hitów kinowych z gwiazdorską obsadą. Wśród najnowszych propozycji jest film „Spiderman: Homecoming”, opowiadający historię jednego z najbardziej popularnych superbohaterów Marvela w całkowicie innym świetle.

AXN White - to angażujące i intrygujące kino amerykańskie i europejskie, a także najnowsze propozycje serialowe. Przykładem jest nowa, kryminalna produkcja "Absentia" o przygodach Agentki FBI Emily Byrne.

France24 - kanał zostanie dołączony do pakietu News z kanałami TVN24 i TVN BiS. Pozwala on na dostęp do kluczowych informacji gospodarczych, ekonomicznych czy społecznych w każdym momencie. Informuje o wydarzeniach z całego świata w codziennych blokach informacyjnych nadawanych co 30 minut, a także emituje liczne reportaże, debaty, programy z zakresu kultury i sztuki. Wszystko relacjonowane w języku francuskim.

Z telewizji PLAY NOW można skorzystać na dekoderze PLAY NOW TV BOX, na smartfonach, tabletach, urządzeniach działających w oparciu o system Android TV, a także na stronie playnow.pl, nie tracąc przy tym pakietu danych. W ramach abonamentu wszyscy klienci Play otrzymują dostęp do pakietu Podstawowego PLAY NOW. Natomiast dodatkowe pakiety dostępne są od 10 zł miesięcznie.

